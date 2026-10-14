Давайте договоримся, что вы забудете о стереотипе, что блестящие туфли или сапоги предназначены исключительно для вечерних выходов или праздничных мероприятий. Сегодня серебряные ботильоны, золотые балетки или металлизированные лоферы смело вписываются в повседневный базовый гардероб, сочетаясь с простыми фактурами и повседневной одеждой.

Важно лишь помнить, что не стоит перегружать образ другими кричащими элементами, позволяя обуви стать главной звездой образа. Она идеально "сглаживает" излишнюю строгость классических вещей и придает красивую, непринужденную динамику.



С чем носить серебристые балетки / Фото с Pinterest

С чем носить обувь металлик

Обувь под золото или серебро всегда хорошо сочетается с денимом. Не нужно придумывать что-то специально под серебристые сапожки или золотые туфли. Просто надевайте любимые джинсы, базовую рубашку оверсайз, добавляйте несколько украшений в тон обуви – и ваш свежий стильный образ готов. Так же смотрится обувь металлик с любимыми штанами и джинсовой курткой.



Серебристые ботинки со светлыми штанами и джинсовой курткой / Фото с Pinterest

Попробуйте сочетать блестящую обувь с мягким трикотажем, массивными кардиганами или строгими деловыми костюмами. Такой прием демонстрирует отличный вкус, ведь холодный металлический блеск эффектно смотрится на фоне уютных, матовых фактур и простого кроя.



Балетки металлик с джинсами и вязаной кофтой / Фото из инстаграма

Если вы еще не готовы вкладывать деньги в экстравагантные модели металлик, тогда просто выбирайте обувь, не подверженную влиянию модных тенденций. Это могут быть туфли Мэри Джейн, которые всегда актуальны, классические лоферы металлик, туфли-лодочки, лаконичные ботинки без лишнего декора. Такая инвестиция прослужит вам не один сезон и легко будет сочетаться с пальто или тренчем.



Балетки цвета металлик всегда будут в моде / Фото из инстаграма Maison Scilla

В серебристом цвете очень классно смотрятся туфли Opera, которые уверенно вернулись в тренды.