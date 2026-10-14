Домовимося, що ви забудете про стереотип, що блискучі туфлі чи чоботи призначені виключно для вечірніх виходів чи святкових подій. Сьогодні срібні ботильйони, золоті балетки чи металізовані лофери сміливо інтегрують у повсякденний базовий гардероб, поєднуючи з простими фактурами та буденним одягом.

Важливо лише запам'ятати, що не варто перевантажувати лук іншими кричущими елементами, дозволяючи взуттю стати головною зіркою образу. Воно ідеально "збиває" зайву суворість класичних речей і додає гарної, невимушеної динаміки.



З чим носити сріблясті балетки / Фото з Pinterest

З чим носити взуття металік

Взуття під золото чи срібло завжди гарно поєднується з денімом. Не треба вигадувати щось спеціально під сріблясті чобітки чи золоті туфлі. Просто одягаєте улюблені джинси, базову оверсайз-сорочку, додаєте кілька прикрас у тон взуття, і ваш свіжий стильний образ готовий. Так само працює взуття металік з улюбленими штанами та джинсовою курткою.



Сріблясті черевики зі світлими штанами та джинсовою курткою / Фото з Pinterest

Спробуйте міксувати блискуче взуття з м'яким трикотажем, масивними кардиганами або суворими діловими костюмами. Такий прийом демонструє чудовий смак, адже холодний металічний блиск має ефектний вигляд на тлі затишних, матових фактур і простого крою.



Балетки металік з джинсами та в'язаною кофтою / Фото з інстаграму

Якщо ви ще не готові вкладати гроші в екстравагантні моделі металік, тоді просто вибирайте позачасове взуття за формою. Це можуть бути туфлі Мері Джейн, які завжди актуальні, класичні лофери металік, туфлі-човники, лаконічні чобітки без зайвого декору. Така інвестиція прослужить вам не один сезон і легко комбінуватиметься з пальтом чи тренчем.



Балетки кольору металік завжди будуть у моді / Фото з інстаграму Maison Scilla

У сріблястому кольорі дуже класний вигляд мають туфлі Opera, які впевнено повернулися у тренди.