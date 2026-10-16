Этот игривый декор снова в тренде: бахрому выбирают модницы по всему миру

Стритстайл мировых столиц моды доказал, что этот элемент станет одним из главных трендов сезона осень-зима 2026. Уверены, что и в следующем году мы еще увидим одежду с бахромой.

Бахрома была повсюду: на юбках, жакетах, сумках, шляпках, джинсах и другой одежде. Особенность этого элемента – в его кокетливости, непринужденности и сдержанности. Несмотря на то, что бахрома сразу бросается в глаза, этот декор может быть элегантным и сдержанным. Уже сейчас можно стилизовать вещи с бахромой, сочетая их с повседневным гардеробом.



Замшевый тренч с бахромой на осень / Фото из инстаграма Carla Pereyra

Как носить бахрому осенью и зимой 2026

Главное секретное правило стилизации бахромы – соблюдать баланс и не перегружать образ другими яркими элементами. Поскольку бахрома сама по себе привлекает внимание и создает красивую динамику при движении, остальные вещи должны быть максимально лаконичными и базовыми.

Сочетайте с простыми фактурами. Надевайте юбку или куртку с бахромой в паре с уютным гладким трикотажем, плотным денимом, хлопковыми рубашками или базовыми футболками. Контраст между динамичным декором и спокойной уютной базой придаст аутфиту особый шарм.

Добавьте акцентную сумку. Если вы пока не готовы покупать пальто или юбку, начните с замшевой или кожаной сумки с бахромой. Замшевая сумка кросс-боди или тоут с длинными кисточками отлично дополнит самый простой джинсовый лук с рубашкой.



Сумка с длинной бахромой / Фото из инстаграма Grece Ghanem

Придерживайтесь правила одного акцента. Все хорошо в меру: не стоит сочетать куртку, сумку и обувь с бахромой в одном наряде, если вы не собираетесь на тематическую вечеринку. Выбирайте только один предмет с этим декором, оставляя остальную часть гардероба сдержанной.



Как стильно и лаконично носить одежду с бахромой / Фото из инстаграма Wiktoria Lorenz

Играйте с контрастом стилей. Бахрома прекрасно разбавляет строгость делового гардероба. Например, классический жакет с тонкой бахромой по низу или сдержанная юбка-карандаш с игривым низом могут выглядеть пестро, но при этом быть абсолютно уместными для выхода в город или на деловую встречу.

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