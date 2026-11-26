Когда температура падает, а хочется выглядеть стильно и современно, на помощь приходит удачно подобранная основа из теплых тканей и продуманных цветов. Разберемся, какие четыре пары штанов стоит иметь под рукой зимой, чтобы не ломать голову над ежедневными образами.

Это те модели, которые могут стать идеальной альтернативой джинсам, которые мы и так носим круглый год. Это штаны, которые практически не выходят из моды и не попадают в категорию антитрендов.

Кожаные штаны

Кожаные модели остаются одним из самых практичных решений для холодной погоды. Они не продуваются, легко сочетаются с объемными свитерами, водолазками или жакетами и добавляют образу изюминки. Зимой лучше выбирать прямой или слегка свободный крой с мягкой подкладкой – так вам будет комфортно в течение всего дня. Кстати, не стоит ограничиваться только черным цветом – выбирайте оливковые штаны, оранжевые, фиолетовые, коричневые.



Кожаные штаны со свитером на зиму / Фото из инстаграма alwaysjuly

Вельветовые штаны

Вельвет возвращается каждый раз, когда хочется тепла с легким ретронастроением. Его фактурный рубчик красиво играет со светом и делает даже самый простой комплект из базового лонгслива и ботинок более интересным. Самыми универсальными будут модели в насыщенных осенне-зимних оттенках – шоколадном, бордовом, оливковом или глубоком графитовом.



Вельветовые штаны идеально дополнят зимний гардероб / Фото с Pinterest

Шерстяные штаны прямого кроя

Плотная шерсть или смесь шерсти с вискозой – классика, которая держит форму и хорошо согревает без лишнего объема. Прямые штаны со стрелками или мягкой складкой у пояса одинаково уместны в офисе с лоферами и в выходные с грубыми ботинками и трикотажем.



Прямые шерстяные штаны пригодятся зимой / Фото с Pinterest

Штаны в глубоких темных оттенках

Темно-синие, темно-коричневые или винные штаны легко заменяют привычный черный низ, но выглядят мягче и глубже при дневном и вечернем освещении. В таких цветах хорошо смотрятся как плотный трикотаж, так и костюмные ткани – их легко стилизовать с базовым верхом и верхней одеждой любой длины.



Штаны бордового цвета на зиму / Фото с Pinterest

Кстати, не только штанами мы можем наслаждаться в зимний период. Эта прекрасная и стильная модель юбки способна заменить любые штаны и джинсы.