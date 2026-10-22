Забудьте о скучном черном: как стильно носить белые сапоги этой осенью

С наступлением прохладных осенних дней обувь становится основным элементом уютного и элегантного гардероба. В этом сезоне мировые подиумы предлагают отойти от привычного черного цвета в пользу безупречного белого оттенка.

Модные эксперты издания Myself отмечают, что белые сапоги стали бесспорным фаворитом осенних коллекций ведущих модных домов. Дизайнеры брендов Alberta Ferretti, Chanel и Michael Kors активно включают их в монохромные образы и сочетают с контрастными фактурами кожи и трикотажа. Светлая обувь мгновенно освежает повседневный наряд и делает его визуально более изысканным.

Почему стоит инвестировать в белую пару сапог в этом сезоне

Белые сапоги – современная альтернатива привычной черной и коричневой обуви, способная превратить даже базовый повседневный наряд в выразительный образ. В то же время светлая пара привлекает внимание без лишней навязчивости. Поэтому это удачный выбор для тех, кто хочет отойти от темной палитры, но пока не решается на яркие или неоновые оттенки.

Белая обувь на осень 2026 / Фото Pinterest

К тому же белые сапоги легко вписать в гардероб на все сезоны. Например, осенью их можно сочетать с уютными свитерами и юбками миди, а в более теплые дни – с мини-платьями.

Модный образ с белыми сапогами на осень 2026 / Фото Pinterest

Пространство для экспериментов расширяет и сам цвет. Так, белый гармонично сочетается как с нейтральными серым и черным, так и с насыщенным красным. А в коллекции Celine светлая обувь дополнила образы с выразительным анималистическим принтом.

Благодаря такой универсальности белые сапоги могут стать не только сезонным акцентом, но и долговечной покупкой. Если выбрать качественную кожаную модель, соответствующую вашему стилю, в частности на невысоком каблуке kitten heel или со свободной голенищей slouchy, она имеет все шансы остаться любимой парой на долгие годы.

Стильные белые сапоги на осень – с чем их носить / Фото из инстаграма @giya.ua

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