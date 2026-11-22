Плотные и яркие гель-лаки постепенно выходят из моды, а на смену им приходит естественная легкость. Зимой 2027 года главным трендом станет полупрозрачный бежевый маникюр в один слой, который уже успели оценить мировые звезды.

Мода на естественность уверенно переходит из сферы макияжа в нейл-индустрию, поэтому в центре внимания оказываются легкость и ухоженность. В сезоне осень-зима 2026–2027 главным фаворитом мастеров и их клиенток стал чистый бежевый оттенок, напоминающий невесомый тональный крем, пишет издание Vogue. Именно этот теплый естественный цвет модницы все чаще выбирают вместо привычного молочного или нежно-розового нюда.

Трендовый маникюр на зиму 2027

Направление этого тренда уже задали мировые знаменитости во время громких светских мероприятий. В частности, на церемонии Latin Grammy 2026 певицы Розалия, Karol G и телеведущая Лети Саагун продемонстрировали изящный полупрозрачный маникюр. Секрет их безупречного образа заключается в простой технике: мастера нанесли всего один тонкий слой цветного лака и закрепили его глянцевым топом. Звездный нейл-дизайнер Андреа Ойос, работающая с Розалией, убеждена, что классический нюд никогда не подводит, особенно в таком деликатном исполнении.

Бежевый маникюр – какой дизайн ногтей сделать зимой / Фото Pinterest

Главная особенность такого покрытия – невесомая текстура, сквозь которую мягко просвечивается естественная ногтевая пластина и светлый полумесяц у ее основания. Специалисты косметического бренда ORLY отметили, что именно однослойное нанесение избавляет ногти от эффекта плотной "замазки" и придает рукам аккуратный вид. К тому же этот вариант идеально подходит для коротких ногтей мягкой овальной или квадратной формы, которые также остаются на пике популярности зимой 2027 года.

Трендовый маникюр на зиму 2027 года / Фото Pinterest

Чтобы маникюр радовал вас как можно дольше и не терял привлекательности, мастера советуют не экономить на финишном средстве. Качественный глянцевый топ надежно фиксирует тонкий пигмент, защищает край ногтя от быстрых сколов и создает эффект зеркального блеска. Благодаря своей универсальности нежный бежевый цвет легко сочетается с любым зимним гардеробом и всегда выглядит уместно.

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