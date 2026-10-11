Эту прическу уже называют главной сенсацией осени 2026 года: вам точно захочется ее повторить

Стрижка "боб" по-прежнему остается бесспорным фаворитом среди причесок. Однако этой осенью на пике популярности оказалась ее вариация с глубоким боковым пробором.

Как отмечают бьюти-эксперты немецкого издания Myself, на смену привычному ровному пробору по центру пришла изысканная прическа Side Part Bob. Эта укладка придает волосам естественный объем и создает непринужденный, но в то же время очень элегантный образ.

Самая модная стрижка осени 2026 года

Главное преимущество этой прически заключается в ее универсальности, ведь она подходит абсолютно всем. Независимо от того, есть ли у вас четкий графический срез или игривая градуированная стрижка, глубокий боковой пробор мгновенно преобразит ваш образ.

Такая укладка визуально приподнимает волосы у корней, создавая эффект густоты и роскошного объема. Среди звездных поклонниц этого тренда можно смело назвать Эмму Стоун, Селену Гомес, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Марго Робби и Фиби Дайневор.

Для создания модного образа не нужно тратить много времени или обладать сложными парикмахерскими навыками. Достаточно сделать глубокий пробор на одну сторону, используя специальную расческу с тонким хвостиком или даже просто пальцы.

Слегка небрежный вид придаст особый французский шарм, поэтому не стоит стремиться к идеальной симметрии. Чтобы прическа держала форму в течение дня и сохраняла объем, зафиксируйте ее сухим шампунем или легким лаком для волос.

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