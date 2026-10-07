Удачная короткая стрижка способна творить настоящие чудеса. В частности, она визуально утолщает пряди, подчеркивает черты лица и значительно экономит время на ежедневных сборах. Издание Myself собрало варианты причесок, которые помогут вам навсегда решить проблему "плоской" прически и позволят чувствовать себя великолепно каждый день.

Идеальные прически для тонких волос

Начать обновление образа стоит с бесспорной классики, получившей новое дыхание, – короткого боба с пробором набок. Этот вариант гениально решает проблему отсутствия густоты у корней. Асимметрия всегда отвлекает внимание от структуры прядей, а перекинутые на одну сторону волосы создают мгновенный эффект роскошной шевелюры. К тому же вы можете экспериментировать с укладкой, например, делать легкие волны для романтического настроения или оставлять локоны идеально ровными для более строгого образа. Самое главное – избегать прямого пробора, который только подчеркнет недостатки тонкой текстуры волос.

Красивая прическа для тонких волос / Фото Pinterest

Если же вы хотите придать образу парижский шик, обратите внимание на французский боб. Эта прическа отличается ровным срезом примерно на уровне подбородка и часто сопровождается легкой, непринужденной челкой. Ровный край визуально делает кончики толще и здоровее, а общая небрежность укладки прекрасно маскирует недостаток естественной густоты. Француженки обожают эту форму именно потому, что она не требует сложных манипуляций с феном, ведь достаточно вымыть голову, нанести немного текстурирующего спрея и дать волосам высохнуть естественным образом.

Французский боб – идеальная стрижка для коротких волос / Фото Pinterest

Для более смелых девушек индустрия красоты предлагает дерзкий вариант под названием микси. Эта стрижка удачно сочетает в себе черты ретро-малета и классической пикси. Благодаря многоуровневой технике выполнения "микси" гарантирует невероятную динамику. Этот силуэт прекрасно подходит тем, кто хочет выделяться из толпы и не боится кардинальных изменений имиджа.

Стрижка "микси" на осень / Фото Pinterest

Более мягкой, но не менее трендовой альтернативой является бикси. Как понятно из названия, это идеальный гибрид между бобом и пикси. Мастер оставляет длину, характерную для боба, но добавляет многослойность от более короткой стрижки. Результат превосходит все ожидания, ведь вы получаете женственный контур, мягко обрамляющий лицо, и в то же время абсолютную легкость.

Трендовая стрижка бикси / Фото Pinterest

Также модницам не стоит забывать о бессмертной классической пикси. Многие обладательницы тонких волос избегают короткой стрижки, считая, что она только подчеркнет их проблему. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Классическая пикси максимально открывает шею и подчеркивает скулы и глаза. Она выглядит элегантно, свежо и визуально омолаживает лицо.

Стильная прическа пикси на осень / Фото Pinterest

На днях наша редакция рассказывала о стильных вариантах челки для женщин старше 50 лет.