Все ищут эти балетки: Зендея задала новый тренд просто во время прогулки по Нью-Йорку

Зендея вновь привлекла внимание модных критиков и поклонников своим стильным выходом. На днях звезда продемонстрировала довольно простой, но невероятно удачный повседневный образ.

На этот раз икона стиля сделала ставку на базовые вещи и практичную обувь, которая станет главным хитом на стыке сезонов. Подробнее об этом уже рассказало издание Vogue.

Зендея продемонстрировала модную обувь на осень

Во время прогулки по Нью-Йорку папарацци заметили Зендею в простой белой майке и свободных голубых джинсах. Свой уютный наряд она дополнила солнцезащитными очками и компактной сумкой. Однако главной изюминкой всего образа стали бордовые балетки Tabi с известным разделенным носком. Именно эта акцентная деталь мгновенно превратила обычную повседневную одежду актрисы в готовый модный тренд.

Балетки уже давно заняли видное место в летнем гардеробе, однако выбор глубокого бордового оттенка делает такую покупку максимально выгодной. Этот винный цвет выглядит благородно и легко сочетается с джинсами и платьями сейчас, а с наступлением осени прекрасно дополнит классические тренчи, кожаные куртки и уютный трикотаж.

Повторить такой образ чрезвычайно легко, ведь большинство из этих вещей, вероятно, уже есть в вашем шкафу. Достаточно добавить лишь одну выразительную деталь – и вы получите стильный аутфит, который останется актуальным и летом, и осенью.

Недавно Зендея вновь подтвердила статус главной иконы стиля Голливуда. Она появилась на красной дорожке премьеры фильма "Человек-паук: Новый день" в Лондоне и привлекла к себе все взгляды поклонников.