В 90-е их носили все: эти штаны внезапно вернулись в тренд и покорили подиум

Никто не ожидал их появления. Более того! Эту деталь гардероба очень долго считали немодной, но теперь она снова в тренде. Дамы, встречайте брюки-капри!

Капри, или pantalone alla Capri, появились еще в конце 1940-х годов именно на итальянском острове Капри. Эта вещь в гардеробе модниц вовсе не новая: в 60-х годах они уже формировали стиль целого поколения благодаря легендарным образам, таким как культовый выход Одри Хепберн в облегающих капри и черном свитере, пишет Vogue MX.

В 90-х капри снова оказались на пике популярности, став одним из самых желанных ретро-элементов гардероба. Сегодня же мировые бренды – Dries Van Noten, Akris, Balenciaga и другие – вновь доказывают: капри обязательно стоит носить и сочетать с деталями вашего гардероба.



Красные капри Akris / фото из инстаграма

В этом году капри вернулись на подиумы и улицы во всем своем разнообразии – от сдержанных базовых оттенков до ярких цветов, необычных текстур и цветочных принтов.



Модные капри Dries Van Noten / фото из инстаграма

Почему капри носят в 2026 году: стильные варианты образов

Попробуйте сочетать яркие капри и классические мокасины. Спортивная текстура ярких (например, красных) капри в сочетании со сдержанными нейтральными мокасинами и трикотажным свитером создает креативный и изысканный аутфит.

Комбинируйте капри с туфлями-лодочками с удлиненным носком. Выбирайте что-то яркое, например, обувь с леопардовым принтом, которую можно смело сочетать с более сдержанным верхом.



С какой обувью носить капри / фото из инстаграма

Для создания более непринужденного образа можно выбрать свободные капри, оксфорды с белыми носками, рубашку и яркий акцентный аксессуар, например, оранжевую сумочку или объемные яркие браслеты.

Приталенные черные капри очень стильно смотрятся с жакетами. Этой осенью такое сочетание будет мегамодным. Облегающие капри также можно обыграть с помощью асимметричного белого топа и объемной верхней одежды.



Черные капри с удлиненным жакетом / фото из инстаграма

И не забывайте об интересных цветовых миксах, таких как розовые капри, розовая сумочка в тон и сдержанный черный свитер с изящными черными лодочками. Вы все еще называете капри скучной и немодной деталью?



Розовые капри с черным свитером / фото из инстаграма

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