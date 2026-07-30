Уже не пляжный аксессуар: как интегрировать плетеную сумку в любой образ

Когда-то плетеная сумка ассоциировалась исключительно с отдыхом на побережье, шляпами от солнца, вьетнамками и пляжными полотенцами. Однако сегодня этот аксессуар окончательно вышел за рамки пляжной моды.

Соломенные и плетеные текстуры покорили городские улицы и теперь регулярно появляются вместе со своими обладательницами даже на светских мероприятиях, придавая нарядам особый шик и непринужденность. Настоящей амбассадоркой этого тренда можно смело назвать известную парижскую блогерку Amel Nali. В своем инстаграме она регулярно демонстрирует стильные комплекты именно с плетеными сумочками.

В гардеробе Амель собралась классная коллекция плетеных сумок на любой случай: от крошечных моделей кроссбоди до вместительных шопперов. Амель мастерски доказывает, что такой аксессуар подходит не только к легким сарафанам или комбинезонам, но и к совершенно разным по настроению вещам.



С чем носить плетеную сумку-шопер / фото из инстаграма блогерки

Инфлюенсерка легко сочетает плетеные детали как с непринужденными летними нарядами, так и с более строгими деловыми костюмами и даже с модными брюками-шароварами.



Как стильно носить маленькую плетеную сумочку / фото из инстаграма блогерки

Чтобы плетеная сумка гармонично смотрелась в повседневных ансамблях, стоит вооружиться несколькими простыми приемами стилизации:

контраст фактур. Плетеные материалы лучше всего раскрываются рядом с плотными или гладкими тканями – льном, денимом, хлопком. Натуральные фактуры всегда отлично сочетаются с другими натуральными вещами;

игра с формами. Небольшая квадратная или круглая сумка-кроссбоди добавит кокетливости вечернему или городскому образу, а объемный шопер станет идеальным дополнением к лаконичному оверсайз-костюму;

обувь имеет значение. Плетеную сумку вовсе не обязательно сочетать только с сандалиями. Она прекрасно подходит к мюлям из искусственной кожи, минималистичным кроссовкам, лоферам или изящным босоножкам на каблуке;

разнообразие цветов. Не стоит ограничиваться только классической бежево-песочной гаммой. Современные плетеные сумки поражают разнообразием цветов – от нежных пастельных оттенков до глубокого черного или насыщенного шоколадного.



С чем носить бежевую плетеную сумку / фото из инстаграма блогерки



Как носить плетеную сумку через плечо/ фото из инстаграма блогерки

С чем именно вы будете сочетать этот аксессуар – решать вам. А если хотите пополнить свой гардероб еще парой модных сумок, то воспользуйтесь трендовыми советами от Андре Тана.