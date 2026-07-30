Солом'яні та плетені фактури підкорили міські вулиці й тепер регулярно з'являються зі своїми власницями навіть на світських заходах, додаючи аутфітам особливого шику та невимушеності. Справжньою амбасадоркою цього тренду можна сміливо назвати відому паризьку блогерку Amel Nali. У своєму інстаграмі вона регулярно показує стильні комплекти саме з плетеними сумочками.

У гардеробі Амель зібралася крута колекція плетених сумок на будь-який випадок: від крихітних моделей кросбоді до містких шоперів. Амель майстерно доводить, що такий аксесуар пасує не лише до легких сарафанів чи комбінезонів, а й до абсолютно різних за настроєм речей.



З чим носити плетену сумку-шопер / фото з інстаграму блогерки

Інфлюенсерка легко комбінує плетені деталі як із розслабленими літніми сетами, так і з більш суворими діловими костюмами та навіть із трендовими штанами-шароварами.



Як стильно носити маленьку плетену сумочку / фото з інстаграму блогерки

Щоб плетена сумка мала гармонійний вигляд в щоденних ансамблях, варто взяти на озброєння кілька простих прийомів стилізації:

контраст фактур. Плетені матеріали найкраще розкриваються поруч із щільними або гладкими тканинами – льоном, денімом, бавовною. Натуральні фактури завжди класно метчаться з іншими природними речами;

гра з формами. Маленька квадратна або кругла сумка кросбоді додасть кокетливості вечірньому чи міському образу, а об'ємний шопер стане ідеальним доповненням до лаконічного оверсайз-костюма;

взуття має значення. Плетену сумку зовсім не обов'язково поєднувати лише з сандалями. Вона чудово пасує до мюлей зі штучної шкіри, мінімалістичних кросівок, лоферів чи витончених босоніжок на підборах;

різноманіття кольорів. Не варто обмежуватися лише класичною бежево-пісочною гамою. Сучасні плетені сумки вражають різноманіттям кольорів – від ніжних пастельних відтінків до глибокого чорного чи насиченого шоколадного.



З чим носити бежеву плетену сумку / фото з інстаграму блогерки



Як носити плетену сумку через плече / фото з інстаграму блогерки

З чим саме ви комбінуватимете цей аксесуар – вирішувати вам. А якщо хочете поповнити свій гардероб ще парочкою модних сумок, то ловіть трендові поради від Андре Тана.