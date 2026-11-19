Традиционно каждый год в конце ноября во всем мире и в Украине проходит Черная пятница, когда магазины обещают сумасшедшие скидки буквально на все. Однако за яркими баннерами могут скрываться искусственно завышенные цены. Кроме того, можно стать жертвой спонтанных покупок, о которых потом приходится сожалеть.

Рассказываем, как делать разумные покупки в Черную пятницу, как сэкономить и что нужно сделать накануне распродажи, которая состоится в Украине 27 ноября.

Многие украинские и мировые ритейлеры используют сезонный ажиотаж, чтобы продать залежавшийся товар или замаскировать обычную цену под "выгодное предложение". Чтобы не потратить бюджет на ненужные вещи и действительно сэкономить, стоит заранее продумать стратегию покупок и обратить внимание на несколько проверенных лайфхаков.

Прежде всего, проведите ревизию гардероба или предметов быта и составьте четкий список из 3 – 5 конкретных позиций, которых вам действительно не хватает. Когда есть четкий план, гораздо легче игнорировать провокационные акции вроде "три вещи по цене двух" и не покупать очередной свитер только из-за привлекательного красного ценника.



Черная пятница в Украине состоится 27 ноября / Magnific

За несколько дней до начала распродажи добавьте выбранные товары в корзину или список желаний в разных магазинах и сделайте скриншоты их текущей стоимости. Это самый простой способ выявить недобросовестных продавцов, которые накануне акции поднимают цены на 20 – 30%, чтобы потом эффектно "снизить" их до исходного уровня.

Наибольшую реальную экономию в Черную пятницу дают покупки не в разгар сезона, а заранее. В конце ноября на зимние пуховики или ботинки действуют минимальные скидки из-за пикового спроса, тогда как на демисезонную или летнюю одежду магазины делают максимальные скидки, чтобы освободить склады.

Ищите двойную выгоду в разделах Outlet или Sale на больших мультибрендовых площадках. Именно во время главной распродажи года ритейлеры часто выпускают дополнительные промокоды на 15 – 25%, которые суммируются с уже имеющейся скидкой на вещи из прошлых коллекций.

Перед оплатой заказа обязательно проверьте раздел с кэшбэками в своем банковском приложении. В период ноябрьских распродаж банки часто предлагают повышенный процент возврата средств за покупки в партнерских сетях одежды, косметики или электроники, что позволяет дополнительно сэкономить.

Особое внимание уделите безопасности и условиям возврата, особенно если покупаете на незнакомых страницах в соцсетях. Мошенники активно создают фейковые магазины с "ликвидацией склада" с полной предоплатой, поэтому новые для вас бренды стоит заказывать исключительно наложенным платежом с осмотром на почте.

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