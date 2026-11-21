Джинсы – не единственный вариант, который можно носить зимой. Есть и другие модели штанов, которые помогут разнообразить гардероб. В коллекциях сезона осень-зима 2026/2027 дизайнеры представили немало интересных вариантов из различных материалов – от кожи и вельвета до атласа и бархата.

Такие штаны подойдут как для повседневных образов, так и для торжественных случаев. Издание VOGUE рассказало, на какие пять моделей стоит обратить внимание этой зимой.

Кожаные штаны

Этой зимой стоит присмотреться не только к привычным черным и коричневым кожаным штанам, но и к цветным моделям. Например, есть варианты насыщенного красного и нежного верескового оттенков. Они помогут сделать даже простой повседневный образ более интересным.

Кожаные штаны / Фото с инстаграм-страницы mila_magdiy

Жаккардовые штаны

Жаккардовые штаны станут хорошим выбором для тех, кто хочет придать образу элегантности. Их можно носить не только на праздники, но и в повседневной жизни. Особенно гармонично такие модели смотрятся в сочетании с жакетом из той же ткани.

Жакардовые штаны / Фото с Instagram-страницы studioquattro.cy

Вельветовые штаны

Вельветовые штаны – еще одна удачная альтернатива джинсам для холодного времени года. Они хорошо сочетаются со свитерами, рубашками и другими базовыми вещами.

Вельветовые штаны / Фото с Instagram-страницы dailyhelenj

Атласные штаны

Атласные штаны помогут сделать образ более нарядным. Их можно сочетать с блузами и жакетами, если вы собираетесь на особое мероприятие. В то же время для повседневных выходов подойдет сочетание с теплым кашемировым свитером, которое будет выглядеть более сдержанно.

Атласные штаны / Фото с Instagram-страницы moneme.world

Бархатные штаны

Бархат снова возвращается в моду, поэтому этой зимой стоит обратить внимание на штаны из этого материала. Особенно актуальными будут модели с широкими штанами и необычным силуэтом barrel (бочкообразным). Они станут интересной альтернативой привычным джинсам.

Бархатные штаны / Фото с Instagram-страницы piavibekegrace

Если же вы все-таки предпочитаете джинсы, не обязательно отказываться от них этой зимой. Ранее мы рассказывали, какая модель джинсов будет в тренде в холодное время года и с чем их лучше всего сочетать