Чем заменить джинсы зимой: 5 стильных альтернатив
Джинсы – не единственный вариант, который можно носить зимой. Есть и другие модели штанов, которые помогут разнообразить гардероб. В коллекциях сезона осень-зима 2026/2027 дизайнеры представили немало интересных вариантов из различных материалов – от кожи и вельвета до атласа и бархата.
Такие штаны подойдут как для повседневных образов, так и для торжественных случаев. Издание VOGUE рассказало, на какие пять моделей стоит обратить внимание этой зимой.
Кожаные штаны
Этой зимой стоит присмотреться не только к привычным черным и коричневым кожаным штанам, но и к цветным моделям. Например, есть варианты насыщенного красного и нежного верескового оттенков. Они помогут сделать даже простой повседневный образ более интересным.
Жаккардовые штаны
Жаккардовые штаны станут хорошим выбором для тех, кто хочет придать образу элегантности. Их можно носить не только на праздники, но и в повседневной жизни. Особенно гармонично такие модели смотрятся в сочетании с жакетом из той же ткани.
Вельветовые штаны
Вельветовые штаны – еще одна удачная альтернатива джинсам для холодного времени года. Они хорошо сочетаются со свитерами, рубашками и другими базовыми вещами.
Атласные штаны
Атласные штаны помогут сделать образ более нарядным. Их можно сочетать с блузами и жакетами, если вы собираетесь на особое мероприятие. В то же время для повседневных выходов подойдет сочетание с теплым кашемировым свитером, которое будет выглядеть более сдержанно.
Бархатные штаны
Бархат снова возвращается в моду, поэтому этой зимой стоит обратить внимание на штаны из этого материала. Особенно актуальными будут модели с широкими штанами и необычным силуэтом barrel (бочкообразным). Они станут интересной альтернативой привычным джинсам.
Если же вы все-таки предпочитаете джинсы, не обязательно отказываться от них этой зимой. Ранее мы рассказывали, какая модель джинсов будет в тренде в холодное время года и с чем их лучше всего сочетать