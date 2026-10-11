Качественно и не за все деньги мира: какие 3 категории вещей стоит покупать в секонд-хенде

Шопинг в секонд-хендах и винтажных бутиках давно стал нормой для сознательных модниц и ведущих стилистов. Это отличная возможность найти по-настоящему уникальные, качественные и долговечные вещи, которые сделают ваш стиль неповторимым.

Шопинг в секонд-хендах требует особого подхода, ведь далеко не каждая подержанная вещь заслуживает места в вашем шкафу. Однако существуют определенные категории одежды, качество которой значительно превосходит современный масс-маркет.

Верхняя одежда из шерсти

Вообще найти сейчас в магазинах качественную шерстяную вещь – это еще тот квест. А если и попадется что-то качественное, то стоить оно будет довольно дорого. Поэтому за этим стоит отправиться в секонд-хенд. Пальто, тренчи и жакеты прошлых десятилетий отличаются высокой плотностью ткани и безупречным кроем. В отличие от современных аналогов, где часто преобладает синтетика, винтажные изделия создавались из 100% шерсти с соблюдением четких пропорций плечевого пояса.

Особое внимание стилисты советуют обращать на мужские отделы 80-х и 90-х годов. Пальто от Burberry или плотные шерстяные пальто других брендов того периода прекрасно держат форму и создают современный силуэт с выразительными плечами.



Какую одежду стоит покупать в секонд-хенде / Фото из инстаграма Favour Jacqueline O

Кожаные и байкерские куртки: настоящее натуральное качество

Синтетические заменители кожи могут очень быстро терять свой вид. Зато качественная винтажная натуральная кожа с годами только приобретает благородный вид и красивую патину. Выбирая кожаную куртку, обязательно проверяйте эластичность материала и состояние подкладки. Ткань должна оставаться гибкой, а изделие не должно иметь стойкого затхлого запаха.

Настоящий деним: силуэт без эластана

Современный масс-маркет часто добавляет в хлопок эластан, поэтому джинсы быстро растягиваются и теряют первоначальную форму. Исторический стандарт денима состоит из 100% хлопка плотностью от 14 унций. Такая ткань поначалу кажется жесткой, однако со временем адаптируется к фигуре и работает по принципу корсета. Ищите изделия с кромкой selvedge. Если подвернуть штанину таких джинсов, на внутренней стороне вы увидите аккуратную, узкую белую полоску с цветной (чаще всего красной) нитью по центру.



В секонд-хенде можно найти качественные джинсы / Фото из инстаграма Jessica Camerata

Винтажный кашемир и трикотаж: секрет отсутствия катышек

Современный бюджетный кашемир изготавливают из коротких волокон, которые быстро образуют катышки при трении. Зато винтажные свитера 90-х годов создавали из длинноволокнистой нити двойной скрутки. В секонд-хенде или винтажном магазине всегда можно найти качественный трикотаж, который с годами не потерял форму.

Что никогда не стоит покупать в секонд-хенде

Существует список вещей, покупка которых может навредить здоровью или кошельку. Прежде всего это обувь, поскольку чужая стелька адаптирована под другую стопу и нарушает вашу походку и осанку.

Также воздержитесь от покупки винтажного шелка из-за высокого риска окисления нитей и нижнего белья из соображений гигиены. Фетровые шляпы также с трудом поддаются изменению формы под нового владельца.

Контрольный список: 5 шагов проверки перед покупкой

Осмотрите зоны повышенного трения и подмышки на предмет обесцвечивания от дезодорантов и износа. Проверьте наличие оригинальной фурнитуры и ярлыков с составом ткани. Оцените запах: типичный аромат обработки исчезает после стирки или озонирования, а вот плесень вывести почти невозможно. Оцените посадку и плечевой шов, ведь сложные переделки у портного могут стоить дороже самой вещи.

Также в секонд-хендах очень много качественных рубашек. Ранее 24 Канал писал о том, как модно носить рубашку из секонд-хенда.