Не делайте этого со своей внешностью: что на самом накидывает лет женщинам 50+

Возраст – это всего лишь цифра в паспорте, однако неправильно подобранные детали в образе могут визуально добавить десяток лишних лет. Возможно, вы этого не замечаете, но эти моменты могут сыграть против вас. Поэтому не делайте этого со своей внешностью.

24 Канал составил список самых распространенных ошибок в прическе, макияже и гардеробе, которые неосознанно допускают женщины старше 50 лет, подчеркивая возрастные изменения вместо того, чтобы освежить свой образ.

Темная матовая помада и отсутствие румян

С возрастом губы естественным образом теряют полноту и четкость контура, а темные матовые текстуры (вишневые, бордовые, коричневые) лишь подчеркивают морщины и делают губы визуально уже. Также отсутствие персиковых или более нежных розовых румян лишает лицо свежести. Лучше выбирать сатиновые или увлажняющие помады освежающих оттенков. И не забывайте об увлажнении.

Мелкая химическая завивка и ультракороткие стрижки "под мальчика"

Мы не говорим, что супер короткие стрижки находятся под табу. Просто иногда неудачно подобранная стрижка может значительно добавить лет. Также не пытайтесь сделать прическу с мелкими локонами или слишком короткими висками, так как это может сделать образ устаревшим и визуально добавить объема нижней части лица, которая с возрастом теряет четкие контуры. Оптимальный выбор – многослойный боб или каре до подбородка с мягкой градуировкой, которая создает естественный объем.



Как выглядеть стильно после 50 лет / фото из инстаграма

Слишком плотный тональный крем и темные линии под глазами

Попытки скрыть морщины и пигментацию с помощью плотного матового тонального крема дают обратный эффект: средство забивается в складки кожи и делает их более заметными. То же самое касается черной подводки нижнего века – она визуально уменьшает глаза и подчеркивает отеки или темные круги. Выбирайте легкие флюиды с сияющим финишем, а для глаз используйте мягкие коричневые или серые карандаши, растушевывая их вверх.

Бесформенные образы и сплошной черный цвет возле лица

Вещи оверсайз без четкой посадки по плечам и сплошной черный тотал-лук у лица создают тень, которая подчеркивает носогубные складки и темные круги под глазами. Вместо бесформенной одежды лучше выбирать вещи полуприлегающего силуэта из плотной ткани, которая держит форму. Ближе к лицу лучше использовать светлые или пастельные оттенки (молочный, бежевый, мятный, нежно-голубой). Даже если вы любите черный, то лучше выбрать темные оттенки синего, зеленого и коричневого цветов.



Как одеваться после 50 лет / фото из инстаграма

Низкокачественный трикотаж и устаревшие акценты

От тонкого трикотажа, который обтягивает и подчеркивает любые нюансы фигуры и быстро теряет вид, лучше отказаться. Тонкие кардиганы на мелких пуговицах, дешевое кружево, тонкие и неплотные ткани мгновенно создают устаревший силуэт. Их стоит заменить на структурированные жакеты, плотные жилеты или качественный трикотаж с гладкой фактурой, который хорошо держит форму.

А вообще при формировании стиля после 50 лет важно не скрывать возраст, а научиться удачно подчеркивать его преимущества.