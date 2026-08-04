1 основа – 3 образа: стилист Dior показал, что взять с собой в отпуск вместо кучи вещей

Собираясь в долгожданный отпуск, мы чуть ли не каждый раз сталкиваемся с распространенной дилеммой: брать с собой огромный чемодан не хочется, но и ходить каждый день в одном и том же наряде – не вариант. Хочется разнообразия, стильных фотографий и легких сборов.

Решение этой проблемы простое – капсульный гардероб, в котором одна базовая вещь становится основой для совершенно разных по настроению образов. Украинский стилист Виктор Козак, работающий в Париже на бренд Dior, поделился лайфхаком в своем TikTok. Он рассказал, как с помощью всего одной вещи создать сразу три полноценных комплекта. Основой для его стилизаций стали обычные белые джинсы от Calvin Klein.

Белые джинсы со свитером для прогулок

Первый наряд идеально подойдет для уютных вечерних прогулок по городу или дневных экскурсий, когда хочется чувствовать себя максимально комфортно. Стилист сочетал белые джинсы с серым свитером от Ralph Lauren. Дополнили этот лук черный ремень, лаконичная черная сумочка от Acne Studios, солнцезащитные очки от Saint Laurent и удобные вьетнамки Havaianas. Сочетание базовых оттенков делает этот образ очень свежим и в то же время сдержанным.

Белые джинсы с майкой и шелковым платком

Второй вариант демонстрирует, как с помощью одного яркого аксессуара полностью изменить настроение базовых вещей. В качестве основы Козак взял простую белую майку и белые джинсы, но главным элементом сделал шелковый платок с принтом. Стилист демонстрирует, что такой платок можно завязывать по-разному: полноценно трансформировать в топ или просто эстетично накинуть на плечо. Добавьте к этому небольшую сумочку и очки – и получите элегантный образ для отдыха с изюминкой.

Элегантный образ с жакетом и белыми джинсами

Третий наряд доказывает, что базовые джинсы и майка могут выглядеть статусно и роскошно, если подобрать правильную верхнюю одежду. Стилист предлагает дополнить белую майку и джинсы качественным объемным жакетом серого цвета. Такой вариант пригодится для поездки в аэропорт, а также для вечернего выхода: можно пойти в ресторан или на вечеринку. Жакет придает образу структуры и мгновенно делает простые вещи более изысканными.

Секрет удачного гардероба для отпуска – не в количестве вещей, а в их универсальности. Имея в чемодане только простые белые джинсы, базовую майку, один уютный свитер, жакет и яркие аксессуары, можно каждый день составлять новый комплект, не перегружая свой багаж.

Как носить белые джинсы на отдыхе: смотрите видео

И куда же в отпуск без обуви? Вот три базовые пары, без которых вам не обойтись на отдыхе.