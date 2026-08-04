Вирішення цієї проблеми просте – капсульний гардероб, де одна базова річ стає основою для абсолютно різних за настроєм образів. Український стиліст Віктор Козак, який працює у Парижі для бренду Dior, у своєму TikTok поділився лайфхаком. Він розповів, як за допомогою лише однієї речі створити одразу три повноцінні комплекти. Основою для його стилізацій стали звичайні білі джинси від Calvin Klein.

Білі джинси зі светром для прогулянок

Перший аутфіт ідеально підійде для затишних вечірніх прогулянок містом або денних екскурсій, коли хочеться почуватися максимально комфортно. Стиліст поєднав білі джинси із сірим светром від Ralph Lauren. Доповнили цей лук чорний ремінь, лаконічна чорна сумочка від Acne Studios, сонцезахисні окуляри від Saint Laurent та зручні в'єтнамки Havaianas. Поєднання базових відтінків робить цей образ дуже свіжим та водночас стриманим.

Білі джинси з майкою та шовковою хусткою

Другий варіант показує, як за допомогою одного яскравого аксесуара повністю змінити настрій базових речей. За основу Козак узяв просту білу майку та білі джинси, але головним елементом зробив шовкову хустку з принтом. Стиліст демонструє, що таку хустку можна зав'язувати по-різному: повноцінно трансформувати в топ або просто естетично накинути на плече. Додайте до цього невелику сумочку та окуляри – і отримаєте елегантний образ для відпочинку з родзинкою.

Елегантний образ із жакетом та білими джинсами

Третій аутфіт доводить, що базові джинси та майка можуть мати статусний й розкішний вигляд, якщо додати правильний верхній одяг. Стиліст пропонує доповнити білу майку та джинси якісним об'ємним жакетом сірого кольору. Такий варіант стане в пригоді для поїздки в аеропорт, а також для вечірнього виходу: можна піти у ресторан чи на вечірку. Жакет додає образу структури та миттєво робить прості речі більш вишуканими.

Секрет вдалого гардероба для відпустки – не в кількості речей, а в їхній універсальності. Маючи у валізі лише прості білі джинси, базову майку, один затишний светр, жакет та яскраві аксесуари, можна щодня мати новий комплект, не перевантажуючи свій багаж.

Як носити білі джинси на відпочинку: дивіться відео

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