Прическа может существенно влиять на общий вид, поэтому с возрастом стоит более внимательно подходить к выбору стрижки. Один из удачных вариантов – челка-шторка. Она мягко обрамляет лицо, подчеркивает его черты и не требует сложной укладки.

Челка-шторка уже несколько лет пользуется популярностью среди знаменитостей. Ее выбирают Сабрина Карпентер, Дакота Джонсон и другие звезды. Недавно к поклонницам этой прически присоединилась и Пенелопа Крус, которая продемонстрировала, что такой вариант подходит не только молодым девушкам. Об этом написало издание Harper's Bazaar.

Главное преимущество челки-шторки в том, что она не закрывает весь лоб и не создает резкого контраста с остальными волосами. Зато пряди по бокам лица смягчают черты лица, привлекают внимание к глазам и подчеркивают скулы. Благодаря этому прическа выглядит естественно и визуально освежает образ.

Какую челку лучше всего выбрать в зрелом возрасте

Для зрелых волос парикмахеры советуют выбирать удлиненную челку-шторку с мягкими линиями. Лучше всего, если его самые короткие пряди будут начинаться примерно на уровне скул, а дальше плавно переходить в общую длину волос.

Пенелопа Крус / Фото Getty Images

Зато от слишком короткой и густой ровной челки лучше отказаться. Она может выглядеть слишком массивно, утяжелять черты лица и привлекать лишнее внимание к отдельным его зонам. Также важно обращать внимание на естественную структуру волос. Перед стрижкой стоит учесть, в каком направлении растут волосы, есть ли пряди, которые постоянно торчат или непослушно ложатся, а также как волосы выглядят после естественного высыхания. Это поможет мастеру подобрать форму челки, которую будет легко укладывать каждый день.

Еще одно преимущество челки-шторки – она не теряет аккуратный вид, когда отрастает. Пряди можно разделять пробором посередине, зачесывать набок или убирать назад. Поэтому такая стрижка не требует частой корректировки в салоне.

Как легко укладывать челку-шторку

Челка-шторка не требует много времени на укладку, если мастер правильно подобрал ее длину и форму. Для создания мягкого объема можно воспользоваться круглой щеткой среднего размера. Еще один простой вариант – большая бигуди-липучка, которую стоит накрутить на передние пряди и оставить на несколько минут, пока волосы остывают после сушки.

Во время укладки феном не направляйте поток воздуха только сверху вниз. Вместо этого расчесывайте челку поочередно в разные стороны – сначала влево, затем вправо. Такой способ поможет придать волосам объем у корней и создать мягкую форму, при которой пряди будут естественно обрамлять лицо.

Кстати, в сентябре Пенелопа Крус сменила цвет волос и показала значительно более светлый образ.