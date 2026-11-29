Чубчик-шторка вже кілька років залишається популярним серед знаменитостей. Його обирають Сабріна Карпентер, Дакота Джонсон та інші зірки. Нещодавно до прихильниць цієї зачіски приєдналася й Пенелопа Крус, яка продемонструвала, що такий варіант пасує не лише молодим дівчатам. Про це написало видання Harper's Bazaar.

Adv

Головна перевага чубчика-шторки в тому, що він не закриває все чоло й не створює різкого контрасту з рештою волосся. Натомість пасма з боків обличчя роблять його риси м'якшими, привертають увагу до очей і підкреслюють вилиці. Завдяки цьому зачіска має природний вигляд і візуально освіжає образ.

Який чубчик найкраще обрати у зрілому віці

Для зрілого волосся перукарі радять обирати подовжений чубчик-шторку з м'якими лініями. Найкраще, якщо його найкоротші пасма починатимуться приблизно на рівні вилиць, а далі плавно переходитимуть у загальну довжину волосся.

Реклама

Пенелопа Крус / Фото Getty Images

Натомість від надто короткого та густого рівного чубчика краще відмовитися. Він може виглядати занадто масивно, обтяжувати риси обличчя та привертати зайву увагу до окремих його зон. Також важливо звертати увагу на природну структуру волосся. Перед стрижкою варто врахувати, у якому напрямку росте волосся, чи є пасма, які постійно стирчать або неслухняно лягають, а також як волосся виглядає після природного висихання. Це допоможе майстру підібрати форму чубчика, яку буде легко вкладати щодня.

Ще одна перевага чубчика-шторки – він не втрачає охайного вигляду, коли відростає. Пасма можна розділяти проділом посередині, зачісувати набік або прибирати назад. Тому така стрижка не потребує частого коригування в салоні.

Як легко вкладати чубчик-шторку

Чубчик-шторка не потребує багато часу на укладання, якщо майстер правильно підібрав його довжину та форму. Для створення м'якого об'єму можна скористатися круглою щіткою середнього розміру. Ще один простий варіант – велика бігуді-липучка, яку варто накрутити на передні пасма та залишити на кілька хвилин, поки волосся охолоджується після сушіння.

Реклама

Під час укладання феном не спрямовуйте потік повітря лише зверху вниз. Натомість розчісуйте чубчик почергово в різні боки – спочатку вліво, потім вправо. Такий спосіб допоможе надати волоссю об'єму біля коренів і створити м'яку форму, за якої пасма природно обрамлятимуть обличчя.

До речі, у вересні Пенелопа Крус змінила колір волосся і показала значно світліший образ.