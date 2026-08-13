Лучшие цитрусовые духи: ароматы, которые подарят ощущение свежести и очаруют

Это ароматическое направление работает по-разному в жару и в холодное время года. В центре внимания – композиции, дарящие ощущение свежести, легкости и собранности. Среди них есть как прозрачные и воздушные, так и более глубокие, теплые формулы.

Как пишет Allure, цитрусовые ароматы уже давно перестали ассоциироваться исключительно с легкостью и свежестью. В них все чаще сочетают яркий стартовый аккорд с более глубокими нотами, поэтому такие духи могут звучать как звонко, так и теплее, в зависимости от композиции.

В подборке издания собраны варианты, где мандарин, апельсин, лимон, грейпфрут, бергамот и нероли сочетаются со специями, цветами, древесиной, мускусом и даже кожаными аккордами. Эти ароматы заряжают энергией, дарят ощущение свежести и очаровывают.

Tom Ford Taormina Orange Eau de Parfum



Цитрусовый аромат от Tom Ford / фото из инстаграма

Этот аромат передает атмосферу сицилийского лета с его бескрайними рощами сицилийских апельсинов. Аромат раскрывается сочными нотами сицилийского и обычного апельсина, которые звучат изысканно и очень свежо. Глубины и элегантности композиции придают пикантный кардамон, дубовый мох и пачули в базе.

Granado Bossa Eau de Toilette



Парфюм Granado Bossa / фото из инстаграма

Лимон в этой туалетной воде звучит максимально легко, солнечно и ненавязчиво. Сочетание цитрусовых, морских и солнечных аккордов мгновенно переносит на побережье Бразилии с освежающим коктейлем в руках. Это идеальный прохладный аромат, который можно обновлять в течение дня.

Christian Dior Paradise Eau de Parfum



Аромат Christian Dior Paradise / фото из инстаграма

Этот парфюм доказывает, что цитрусовые могут создавать потрясающий эффект. Сочный мандарин здесь сочетается с теплыми нотами миндаля, бобов тонка и древесными аккордами. Композиция вдохновлена садами на юге Франции, поэтому звучит сладко, но с изысканной природной свежестью.

А если вам хочется чего-то свежего и более оригинального, то присмотритесь к нашей подборке новых парфюмов с бананом.