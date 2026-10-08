Даша Квиткова на презентации BOSS показала образ с изумрудными штанами, который захватывает

Блогерка Даша Квиткова в очередной раз показала свой безупречный стиль, сочетая лаконичные вещи в ультрастильном образе. Даша посетила модную презентацию за границей и продемонстрировала свой вкус.

Квиткова показала в своем инстаграме, как посетила презентацию парфюмерии BOSS, для которой выбрала элегантный наряд со стильной изюминкой. Казалось бы, довольно лаконичные и простые вещи, но вместе они создают крутой комплект, который, кстати, еще можно быстро трансформировать, что и продемонстрировала Квиткова. Все эти вещи вполне могут составить ваш базовый осенний гардероб, который стоит иметь на все случаи жизни.

Образ Даши Квитковой в цветных брюках и сером жакете

Инфлюенсерка сделала ставку на элегантный power dressing, удачно сочетая маскулинные элементы с утонченной женственностью. Основой ее образа стал объемный двубортный жакет графитового оттенка с акцентными плечами, под который Даша надела лаконичную белую рубашку.



Образ Даши Квитковой в изумрудных штанах / Фото из инстаграма блогерши

Чтобы придать наряду непринужденности и модного эффекта многослойности, она выпустила длинные белые манжеты из-под рукавов пиджака. Главной деталью образа стали кожаные штаны глубокого изумрудного цвета, которые идеально подчеркнули фигуру и сбалансировали массивный верх.



Образ Даши Квитковой в сером жакете и зеленых штанах / Фото из инстаграма блогерки

Завершающим штрихом стали изящные белые туфли-лодочки на каблуке, которые гармонировали с рубашкой, и солнцезащитные очки. Такое смелое сочетание строгого кроя, кожаной фактуры и белоснежных акцентов сделало образ Квитковой свежим, современным и дорогим.

А уже вечером Даша немного преобразила этот образ, сменив зеленые штаны на более глубокий и изысканный вариант – штаны насыщенного коричневого цвета. Образ блогерка дополнила галстуком в тон штанам.



Даша Квиткова в коричневых штанах и сером жакете / Фото блогерки

Подражать можно не только вечерним или деловым образам Квитковой, но и повседневным. Блогерка знает, как составить стильный городской образ.