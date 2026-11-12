Квиткова показала идеальный наряд для прохладной погоды: ультрамодные штаны в комплекте

Известная украинская блогерка Даша Квиткова регулярно демонстрирует безупречное чувство стиля, умело сочетая базовые вещи с яркими акцентами. Недавно она представила готовый рецепт изысканного образа для прохладной погоды, который сочетает в себе комфорт, актуальные тенденции и практичность.

Основой осеннего образа Даши стали эффектные кожаные штаны глубокого рубинового (винного) оттенка свободного кроя, которые сразу же задают характер всему ансамблю. В качестве верха Квиткова выбрала лаконичный белый лонгслив, облегающий фигуру. Эта деталь создает красивый контраст с фактурной кожей низа и уравновешивает силуэт.

Грубые черные ботинки на тракторной подошве со шнуровкой добавили образу немного гранжа. Такая обувь, несомненно, обеспечит блогерке максимальный комфорт во время долгих прогулок. Поверх базового верха Даша накинула роскошное длинное пальто насыщенного шоколадного оттенка в стиле пальто-халата с высоким воротником. Завершили этот городской шик минималистичная черная кожаная сумка структурированной формы и изящные украшения.

Даша Квиткова в модном осеннем образе: смотрите видео

Этот образ выглядит дорого и продуманно благодаря удачной работе с цветовой гаммой (сочетание глубокого бордового, шоколадного и черного цветов) и балансу объемов.

Как еще стилизовать рубиновые и бордовые штаны: советы

Кожаные штаны винных оттенков – абсолютный мастхев сезона, который с легкостью вписывается в самые разные стили. Вот несколько классных идей, с чем их сочетать:

с уютным трикотажем: сочетайте их с молочным, бежевым или серым свитером оверсайз большой вязки. Добавьте пальто в тон или классический тренч;

для элегантного выхода: сочетайте кожаные брюки с шелковой черной блузкой или лаконичным боди и элегантными ботильонами на каблуке;

в стиле кэжуал: сочетайте такие штаны с любимым худи с капюшоном и объемным бомбером, дополняя образ модными кроссовками.



Бордовые кожаные штаны со свитером / Фото с Pinterest

Кстати, рубиновые штаны уверенно вытесняют классические черные штаны и даже джинсы, становясь главным модным акцентом сезона.