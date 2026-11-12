Квіткова показала ідеальний аутфіт для прохолодної погоди: ультратрендові штани в комплекті

Основою для осіннього образу Даші стали ефектні шкіряні штани глибокого рубінового (винного) відтінку вільного крою, які одразу задають характер усьому ансамблю. Для верху Квіткова обрала лаконічний білий лонгслів, що обтягує фігуру. Ця деталь створює красивий контраст із фактурною шкірою низу та урівноважує силует.

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Грубі чорні черевики на тракторній підошві зі шнурівкою додали образу трохи гранжу. Таке взуття, безперечно, забезпечить блогерці максимальний комфорт під час довгих прогулянок. Поверх базового верху Даша накинула розкішне довге пальто насиченого шоколадного відтінку у халатному стилі із високим коміром. Завершили цей міський шик мінімалістична чорна шкіряна сумка структурованої форми та витончені прикраси.

Даша Квіткова в модному осінньому образі: дивіться відео

Цей образ має дорогий та продуманий вигляд завдяки вдалій роботі з кольоровою гамою (поєднання глибокого бордового, шоколадного та чорного кольорів) і балансуванню об'ємів.

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Як ще стилізувати рубінові та бордові штани: поради

Шкіряні штани винних відтінків – абсолютний мастхев сезону, який з легкістю інтегрується в найрізноманітніші стилі. Ось кілька крутих ідей, з чим їх поєднувати:

із затишним трикотажем: міксуйте їх із молочним, бежевим або сірим светром оверсайз великої в’язки. Додайте пальто в тон або класичний тренч;

для елегантного виходу: комбінуйте шкіряний низ із шовковою чорною блузою або лаконічним боді та елегантними ботильйонами на підборах;

у кежуал-стилі: поєднуйте такі штани з улюбленим худі з капюшоном та об'ємним бомбером, доповнюючи образ трендовими кросівками.

Бордові шкіряні штани зі светром / Фото з Pinterest

До речі, рубінові штани впевнено витісняють класичні чорні штани та навіть денім, стаючи головним модним акцентом сезону.