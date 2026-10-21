Даша Квиткова встретилась с голливудскими актрисами в дерзком наряде от Frolov

Украинская блогерка и инфлюенсерка Даша Квиткова продолжает покорять международную модную арену и делиться яркими моментами поездок за границу. На этот раз у звезды была возможность лично пообщаться и даже обняться с мировыми знаменитостями – супермоделью и актрисой Карой Делевинь и актрисой Кристен Белл.

Для этого звездного мероприятия Даша, как обычно, сделала ставку на элегантность, выбрав эффектный и несколько дерзкий наряд от культового украинского бренда Frolov. Образ блогерки оказался смелой вариацией на тему строгого маскулинного стиля, в который мастерски интегрировали утонченную женственность и соблазнительные детали.

Даша Квиткова взяла интервью у Кары Делевинь: смотрите видео

Основой ансамбля стал тотал-блэк комплект из классических прямых штанов со стрелками и рубашки со структурированной плиссировкой на груди, что отсылает к эстетике вечернего смокинга. Главной изюминкой наряда стал довольно смелый ход: Даша расстегнула рубашку на несколько пуговиц, создав глубокое и выразительное V-образное декольте, которое придало строгому силуэту чувственный настрой.



Даша Квиткова в черном образе встретилась с голливудскими звездами / Фото из инстаграма блогерки

Свой лук инфлюенсерка дополнила лаконичным кожаным ремнем с золотистой пряжкой, прямоугольной мини-сумкой, солнцезащитными очками в изысканной оправе и заколками-зажимами в волосах. Ровные распущенные волосы и сдержанный акцентный макияж с нюдовой помадой подчеркнули статность всего образа.



Образ Даши Квитковой от Frolov / Фото из инстаграма блогерши

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