Для цієї зіркової події Даша традиційно зробила ставку на елегантність, обравши ефектний та дещо зухвалий аутфіт від культового українського бренду Frolov. Образ блогерки виявився сміливою варіацією на тему суворого маскулінного стилю, в який майстерно інтегрували витончену жіночність та звабливі деталі.

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Основою ансамблю став тотал-блек комплект із класичних прямих штанів зі стрілками та сорочки зі структурованим плісуванням на грудях, що відсилає до естетики вечірнього смокінга. Головною родзинкою вбрання став досить сміливий хід: сорочку Даша розстебнула на декілька ґудзиків, утворивши глибоке та виразне V-подібне декольте, яке додало суворому силуету чуттєвого настрою.



Даша Квіткова у чорному образі зустрілася з голлівудськими зірками / Фото з інстаграму блогерки

Свій лук інфлюенсерка доповнила лаконічним шкіряним ременем із золотистою пряжкою, прямокутною міні-сумкою, сонцезахисними окулярами у вишуканій оправі та шпильками-затискачами у волоссі. Рівне розпущене волосся та стриманий акцентний макіяж із нюдовою помадою підкреслили статність усього образу.



Образ Даші Квіткової від Frolov / Фото з інстаграму блогерки

Українські бренди все частіше стають головним вибором наших зірок для важливих подій. Нещодавно Злата Огнєвіч показала, як стилізувала традиційний вишитий кептарик від українського бренду у сучасному аутфіті.