Нещодавно співачка Злата Огнєвіч показала черговий бездоганний приклад стилізації українського вбрання. Виконавиця з'явилася на публіці у самобутньому та водночас вишуканому аутфіті. Основу її образу склала класична біла сорочка, яку вона поєднала із трендовими чорними шкіряними штанами.



Злата Огнєвіч з кептариком та у шкіряних штанах / скрин сториз



Злата Огнєвіч на сцені у вишитому кептарику / скрин сториз

Проте головним акцентом виходу став лляний вишитий кептарик від бренду Gaptuvalnya. Цей виріб є благодійним: для його орнаменту творці звернулися до візуальних кодів шевронів українських військових – знаків, які сьогодні стали почесною та невіддільною частиною нової української культури.



Вишитий кептарик Злати Огнєвіч / скрин сториз

Що таке кептарик та з чим його носили раніше

Кептар (або кептарик) – це традиційний український безрукавний покривний одяг, який зазвичай шили з хутра чи цупкої тканини та багато оздоблювали вишивкою, плетеним шнуром або шкіряною аплікацією.

Історично він був популярним серед жителів карпатського регіону, де його носили як чоловіки, так і жінки поверх вишитої сорочки. Кептарик виконував не лише функцію зігрівання, а й слугував яскравим маркером статусу та майстерності місцевих вишивальниць.



Антоніна Хижняк у білому кептарику / Фото Gaptuvalnya

У сучасному виконанні лляний кептарик втратив свою суто утилітарну роль і перетворився на виразний замінник жилета та цікаву деталь образу. Злата Огнєвіч довела, що такий традиційний елемент чудово поєднується із сучасними фактурами – шкірою, денімом та суворим бавовняним кроєм.

Як бачимо, етнокоди в моді дарують можливість створювати глибокі та змістовні образи. А щоб дізнатися про інші актуальні прийоми для холодного сезону, читайте про те, які трендові светри носять модниці по всьому світу.