Смелый футуристический образ: Дженна Ортега поразила всех платьем, созданным из стали
Мировые знаменитости нередко удивляют и шокируют публику смелыми нарядами, но на то они и звезды. Актриса Дженна Ортега показала настоящее инженерное чудо на красной дорожке, выбрав футуристическое платье из стали и тысяч кристаллов.
На премьере научно-фантастического фильма "Klara and the Sun" в Нью-Йорке Дженна Ортега привлекла внимание модной индустрии, появившись в наряде от дизайнера Elias Matso. Модельер известен своим мастерством в создании скульптурных корсетов и сотрудничеством с Christian Cowan, чьи платья выбирают мировые иконы стиля, пишет Harpers Bazaar.
Корсетное платье актрисы стало настоящим техническим прорывом, ведь оно сконструировано преимущественно из стали. В качестве основы автор использовал хлопковый кутиль и вискозный джерси, дополнив конструкцию спиральными стальными косточками ручной работы, расписными пластинами и 6500 хрустальными бусинами, закрепленными на оцинкованной проволоке.
Дженна Ортега в платье из стали: смотрите фото
Дизайнер признался, что создание этого арт-объекта стало настоящим испытанием на выносливость.
Это платье стало серьезным испытанием моей силы воли. После многочисленных мозолей, неудачных попыток и работы над ним в шести разных городах оно наконец-то появилось на свет,
– поделился Элиас Матсо.
Чтобы сбалансировать сложную индустриальную фактуру платья, стилисты звезды выбрали лаконичное решение для прически с распущенными волосами. Завершающим штрихом стали классические нюдовые туфли на каблуке от Louboutin, которые придали наряду элегантную легкость.
Дженна Ортега в платье от Elias Matso: смотрите фото
В последнее время мировые звезды удивляют нас необычными образами. Недавно Кайли Дженнер поразила публику на шоу Victoria’s Secret в образе с бюстгальтером за 50 миллионов долларов.