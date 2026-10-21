Смелый футуристический образ: Дженна Ортега поразила всех платьем, созданным из стали

Мировые знаменитости нередко удивляют и шокируют публику смелыми нарядами, но на то они и звезды. Актриса Дженна Ортега показала настоящее инженерное чудо на красной дорожке, выбрав футуристическое платье из стали и тысяч кристаллов.

На премьере научно-фантастического фильма "Klara and the Sun" в Нью-Йорке Дженна Ортега привлекла внимание модной индустрии, появившись в наряде от дизайнера Elias Matso. Модельер известен своим мастерством в создании скульптурных корсетов и сотрудничеством с Christian Cowan, чьи платья выбирают мировые иконы стиля, пишет Harpers Bazaar.

Корсетное платье актрисы стало настоящим техническим прорывом, ведь оно сконструировано преимущественно из стали. В качестве основы автор использовал хлопковый кутиль и вискозный джерси, дополнив конструкцию спиральными стальными косточками ручной работы, расписными пластинами и 6500 хрустальными бусинами, закрепленными на оцинкованной проволоке.

Дженна Ортега в платье из стали: смотрите фото

Дизайнер признался, что создание этого арт-объекта стало настоящим испытанием на выносливость.

Это платье стало серьезным испытанием моей силы воли. После многочисленных мозолей, неудачных попыток и работы над ним в шести разных городах оно наконец-то появилось на свет,

– поделился Элиас Матсо.

Чтобы сбалансировать сложную индустриальную фактуру платья, стилисты звезды выбрали лаконичное решение для прически с распущенными волосами. Завершающим штрихом стали классические нюдовые туфли на каблуке от Louboutin, которые придали наряду элегантную легкость.

Дженна Ортега в платье от Elias Matso: смотрите фото

В последнее время мировые звезды удивляют нас необычными образами. Недавно Кайли Дженнер поразила публику на шоу Victoria’s Secret в образе с бюстгальтером за 50 миллионов долларов.