Дженнифер Лопес посетила мировую премьеру шоу The JLo Show в лос-анджелесском театре Sherry Lansing Theatre в смелом полупрозрачном кружевном платье в пол. Однако все внимание публики привлекло эксклюзивное колье Dolce & Gabbana с гигантским желтым бриллиантом весом 100,10 карата.

Для торжественного мероприятия в театре имени Шерри Ленсинг знаменитость выбрала изящное платье в пол оттенка слоновой кости на тонких бретелях с глубоким декольте. Полупрозрачное платье с цветочным кружевом плотно облегало фигуру артистки в области лифа и плавно переходило в более свободную юбку со шлейфом.

Джей Ло в полупрозрачном платье цвета слоновой кости: смотрите фото

Кружевные вставки с прозрачными деталями подчеркивали талию и ноги звезды, а, позируя без верхней одежды, Лопес продемонстрировала сложный крой платья во всей красе.

На плечи Дженнифер накинула пальто Dolce & Gabbana Alta Moda с яркой цветочной вышивкой, объемным кремовым мехом и длинной бахромой. В один из моментов звезда раскрыла его, показав глянцевую розовую атласную подкладку. Завершили образ гладкий высокий пучок с зеленым декоративным аксессуаром и вечерний макияж с акцентом на скулах, густых ресницах, сияющих тенях и глянцевых нюдовых губах.

Дженнифер Лопес в пальто с вышивкой: смотрите видео

Настоящей изюминкой вечернего образа стало роскошное колье Dolce & Gabbana Sicilia, главным украшением которого стал массивный желтый бриллиант весом 100,10 карата в окружении более мелких бриллиантов. К нему певица подобрала длинные серьги с желтыми драгоценными камнями и несколько акцентных колец, среди которых выделялся перстень с зеленым камнем, эффектно контрастировавший со светлым платьем.

Дженнифер Лопес показала огромный бриллиант: смотрите видео

Дженнифер Лопес часто попадает в модные ленты, демонстрируя безупречные наряды как для красных дорожек, так и для обычных повседневных выходов. Ранее Джей Ло показала джинсы, которые будут актуальны в 2027 году.