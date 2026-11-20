Для урочистого заходу в театрі імені Шеррі Ленсінг знаменитість обрала витончену сукню до підлоги відтінку слонової кістки на тонких бретелях із глибоким декольте. Напівпрозоре вбрання з квітковим мереживом щільно облягало фігуру артистки по ліфу та плавно переходило у вільнішу спідницю зі шлейфом.

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Джей Ло у напівпрозорій сукні кольору слонової кістки: дивіться фото

Мереживні вставки з прозорими деталями підкреслювали талію та ноги зірки, а позуючи без верхнього одягу, Лопес продемонструвала складний крій сукні у всій красі.

На плечі Дженніфер накинула пальто Dolce & Gabbana Alta Moda з яскравою квітковою вишивкою, об’ємним кремовим хутром і довгою бахромою. В один із моментів зірка розгорнула його, показавши глянцеву рожеву атласну підкладку. Завершили вихід гладкий високий пучок із зеленим декоративним аксесуаром та вечірній макіяж з акцентом на вилиці, густі вії, блискучі тіні й глянцеві нюдові губи.

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Дженніфер Лопес у пальті з вишивкою: дивіться відео

Справжньою родзинкою вечірнього образу стало розкішне кольє Dolce & Gabbana Sicilia, головною окрасою якого став масивний жовтий діамант вагою 100,10 карата в оточенні дрібніших діамантів. До нього співачка підібрала довгі сережки з жовтим дорогоцінним камінням та кілька акцентних каблучок, серед яких виділявся перстень із зеленим каменем, що ефектно контрастував зі світлою сукнею.

Дженніфер Лопес засвітила величезний діамант: дивіться відео

Дженніфер Лопес часто потрапляє у модні стрічки, демонструючи бездоганні аутфіти як для червоних хідників, так і для звичайних повсякденних виходів. Раніше Джей Ло показала джинси, які будуть актуальними у 2027 році.