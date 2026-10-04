Дженнифер Лопес продемонстрировала модные джинсы, которые мгновенно делают фигуру стройнее
Американская певица Дженнифер Лопес во время Миланской недели моды продемонстрировала наряд, визуально удлиняющий ноги. Ее выход стал еще одним примером того, что удачно подобранная одежда может значительно изменить фигуру.
Оказавшись в поле зрения папарацци во время прогулки по Милану, певица сделала ставку на элегантную лаконичность. Она выбрала светло-голубые джинсы-клеш с высокой посадкой и белую рубашку, заправленную внутрь. Подробнее об образе Лопес – рассказало издание Woman & Home.
Почему джинсы-клеш подходят всем
Фасон джинсов, расширяющихся от колена, считается поистине универсальным решением для гардероба. Высокая талия в сочетании с заправленной рубашкой создает выразительный силуэт "песочных часов", ведь удачно подчеркивает талию.
Кроме того, клеш визуально удлиняет линию ног, создавая гармоничные пропорции для любого типа фигуры. Несмотря на смену модных тенденций, этот фасон остается вне времени и не теряет своей актуальности.
Модный образ Дженнифер Лопес в джинсах-клеш
Хотя такую формулу легко адаптировать к повседневному образу с кедами или балетками, Дженнифер Лопес добавила своему наряду изысканности. Она дополнила "лук" бежевыми босоножками на каблуке с открытым носком, которые еще больше удлинили силуэт.
Завершающими акцентами образа звезды стали черная кожаная сумка Dolce & Gabbana My Sicily с золотистой фурнитурой и солнцезащитные очки в квадратной оправе.
Как отмечают редакторы Woman & Home, белая рубашка из качественного хлопка прекрасно смотрится как самостоятельный элемент, так и в многослойных комплектах под блейзер.
Кстати, недавно Дженнифер Лопес продемонстрировала что-то еще стильное с джинсами в стиле 70-х.