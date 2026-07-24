Носит на концерты и в кино: 5 украинских брендов, покоривших сердце Дженнифер Лопес

Сегодня, 24 июля, голливудская звезда Дженнифер Лопес отмечает свой 57-й день рождения. Певица и актриса всегда славилась безупречным чувством стиля, смелыми решениями и умением поражать публику.

Украинские бренды уже давно стали важной частью гардероба артистки. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

Любимые украинские бренды Дженнифер Лопес

TTSWTRS (tattoosweaters)

Бренд, основанный дизайнером Анной Осмехиной, покорил мировую модную индустрию своей уникальной концепцией одежды как "второй кожи". Основной акцент он делает на телесных оттенках, минималистичных футуристических кроях и оптических иллюзиях в виде татуировок, которые создаются в сотрудничестве с известными тату-мастерами.

Для Дженнифер Лопес одежда от TTSWTRS стала идеальным решением для динамичных и смелых выступлений. Так, 11 июня 2026 года на концерте Дэвида Гетты во Франции певица появилась перед публикой в комплекте бренда – объемной куртке и боди из коллекции TIME.

Позже, во время выступления на фестивале Obsessed Fest в Лос-Анджелесе, Джей Ло снова выбрала этот бренд, надев прозрачный облегающий костюм с тату-принтами, который подчеркнул ее фигуру.

FROLOV

Визитной карточкой бренда Ивана Фролова стали сложные корсетные конструкции, кристаллы, прозрачные ткани и фирменный вырез в форме анатомического сердца. Наряды FROLOV регулярно выбирают ведущие мировые звезды для масштабных выступлений и красных дорожек.

Дженнифер Лопес надела белоснежное платье от FROLOV для одного из самых ответственных проектов – своего фильма-мюзикла This Is Me… Now: A Love Story. В трейлере фильма, вышедшем в декабре 2023 года, артистка предстала в свадебном образе с прозрачными корсетными вставками и вырезами в форме сердец на бедрах. Это платье мгновенно стало одним из самых обсуждаемых в мировых глянцевых изданиях.

Lever Couture

Основательница и дизайнер бренда Леся Верлингьери создает настоящие произведения искусства для звезд. Ее наряды отличаются сложными архитектурными формами, невесомыми материалами, плавными линиями и многослойностью из сетки, фатина и шелка. К тому же платья Lever Couture постоянно появляются на церемониях "Оскар" и "Грэмми".

Для съемок в проморолике к песне This Time Around стилисты Дженнифер выбрали эффектное белое платье из фатина.

ANNA OCTOBER

Бренд дизайнера Анны Октябрь олицетворяет утонченную женственность и нежность. Все коллекции изготавливаются из изысканных материалов, в частности из натурального шелка, атласа и кружева, часто с использованием ручной работы и стиля нижнего белья.

Если другие бренды Лопес выбирает для сцены и съемок, то Anna October стал ее фаворитом для повседневной жизни и промо-мероприятий. Во время рекламных мероприятий в Нью-Йорке артистка появилась в шелковой сатиновой юбке-миди Kriss skirt нежно-розового оттенка с высоким разрезом. Лопес удачно сочетала ее с мягким пудровым кардиганом, продемонстрировав элегантный городской лук.

Santa Brands

Это украинский бренд одежды, специализирующийся на смелых прозрачных силуэтах, блестящих тканях, отделке кристаллами и перьями.

Дженнифер Лопес, которая любит сиять на публике, выбрала для одного из мероприятий полупрозрачное платье-сетку от Santa Brands, покрытое стразами, и туфли, украшенные пышными перьями.

Кстати, недавно Дженнифер Лопес надела необычное платье на премьеру фильма "Офисный роман" в Нью-Йорке.