Дженнифер Лоуренс показала деталь, которая сделает ярким даже скучный образ

Небольшая кокетливая деталь способна мгновенно добавить яркости даже самому простому повседневному образу. Поэтому не стоит держать "театральные" сумочки в шкафу до особых случаев, ведь их можно легко сочетать с обычными базовыми вещами. Именно это и продемонстрировала актриса Дженнифер Лоуренс.

Дженнифер Лоуренс в очередной раз доказала, что яркие аксессуары отлично смотрятся даже во время обычной прогулки по городу. Папарацци заметили актрису на свидании с мужем Куком Марони в Нью-Йорке, где она показала гармоничное сочетание уютной базы и игривой детали.

Основу ее образа составил сдержанный черный монохром: широкие штаны, длинное пальто, теплый шарф и лаконичные босоножки. Такая основа всегда выглядит элегантно, но главным украшением наряда стала именно сумочка.

Вечерний декор в повседневной жизни

Актриса выбрала красно-розовую сумочку с эффектом омбре от британского бренда The Veil. Модель полностью расшита стеклянной бахромой в стиле флэппер на сатиновой основе и дополнена ретроцепочкой в духе ар-деко.

Дженнифер Лоуренс с сумочкой с бахромой: смотрите фото

Подвижная бахрома и блеск стеклянных бусин создают нужный контраст на фоне сдержанного пальто. Это простой способ освежить свой образ: чем лаконичнее и темнее основной наряд, тем смелее могут быть детали.

Сумка с красной бахромой: смотрите фото

Не ждите особого повода или похода в театр, чтобы надеть нарядную вещь. Носите такие сумочки с обычными пальто, оверсайз-пиджаками или любимым трикотажем в любой день недели.

Также смело можно носить вещи в стиле Balletcore в повседневной жизни, ведь этот тренд только набирает обороты.