Дженнифер Лоуренс показала стильный прием с сумкой, который сделает образ ярким

С наступлением холодов повседневные образы часто становятся слишком сдержанными и монохромными, однако стилисты советуют не откладывать насыщенные цвета до следующего лета. Всего одна яркая сумка способна освежить любой базовый уютный наряд и превратить привычные вещи в ультрамодный стритстайл.

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс показала на улицах Нью-Йорка безупречный способ оживить осенний гардероб с помощью контрастного аксессуара, пишет Vogue. Актриса выбрала редкую модель Hermès Bolide сочного кислотно-зеленого оттенка, которая мгновенно привлекла к себе все внимание.

Дженнифер Лоуренс с зеленой сумкой: смотрите фото

Вместо того чтобы перегружать образ другими яркими цветами, звезда сделала ставку на элегантный нейтральный фон. Она скомбинировала яркую сумку с темно-синим уютным свитером оверсайз, темно-серой базовой футболкой, светлыми джинсами прямого кроя и коричневыми замшевыми сабо.

Завершающими акцентами образа стали изысканные солнцезащитные очки в форме кошачьего глаза и лаконичное серебряное украшение лариат. Такой прием показывает, как жизнерадостные летние цвета легко лишают повседневные осенние и зимние образы однообразия и скуки.

Как носить цветную сумку осенью и зимой

Яркая сумка в холодное время года – это самый простой и эффективный способ разнообразить монохромные и темные осенне-зимние наряды. У некоторых из нас сложился стереотип прятать яркие аксессуары с наступлением холодов, однако стилисты призывают отказаться от этого правила: одна качественная акцентная сумка (например, в бордовом, глубоком синем, изумрудном, красном, желтом или горчичном оттенке) способна полностью преобразить образ с привычным пальто или объемным пуховиком.



Как носить красную сумку осенью / Фото с Pinterest

Чтобы образ выглядел гармонично и дорого, не нужно подбирать обувь или шарф в тон. Достаточно сделать сумку единственным цветовым акцентом вашего образа или подчеркнуть ее оттенок с помощью нежных деталей – перчаток, макияжа губ или маникюра.



Как носить желтую сумку осенью / Фото с Pinterest

Смелый цветовой акцент добавляет динамики, освежает лицо и делает базовый гардероб изысканным и продуманным.

Помимо качественной цветной сумочки вам также стоит вкладывать деньги в вещи, которые прослужат долго и не выйдут из моды.