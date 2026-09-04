Простая прическа для школы и работы: Джиджи Хадид продемонстрировала модную французскую косу

С началом учебного года хочется выглядеть стильно, но тратить много времени на прическу по утрам готовы далеко не все. Поэтому на помощь приходят простые укладки, которые можно повторить самостоятельно за несколько минут.

Этой осенью особую популярность приобретает классическая коса, а ее самый модный вариант в инстаграме продемонстрировал звездный парикмахер Димитрис Джаннетос на американской модели Джиджи Хадид. Речь идет о French kiss braid – непринужденной французской косе.

Как сделать такую трендовую косу

Для этой прически волосы не должны быть идеально гладкими. Наоборот, легкая небрежность сделает косу более объемной и стильной.

Если вы только что помыли голову и волосы слишком гладкие, воспользуйтесь текстурирующим спреем или сухим шампунем.

Начните плести французскую косу от макушки. Разделите волосы на три пряди и постепенно вплетайте в них волосы с боков. Не затягивайте косу слишком сильно – она должна быть немного свободной. Когда дойдете до шеи, продолжайте плести обычную косу из трех прядей до кончиков.

Джиджи Хадид / Фото с страницы Димитриса Джаннетоса в инстаграме

После этого осторожно потяните за концы косы пальцами, чтобы придать ей больше объема. Несколько прядей можно слегка ослабить – так прическа будет выглядеть модно и небрежно. Вокруг лица и висков выпустите несколько тонких прядей. Не нужно их идеально укладывать – легкая небрежность сделает прическу нежнее.

Димитрис Джаннетос и Джиджи Хадид / Фото с страницы Димитриса Джаннетоса в инстаграме

На конце завяжите тонкую ленту маленьким бантом. Именно эта деталь придает косе романтическое настроение и создает тот самый эффект French kiss braid.

Кстати, ранее мы также показывали, как сделать flip-bun – простую и эффектную прическу, для которой понадобится всего одна резинка и меньше полуминуты.