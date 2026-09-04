Этой осенью особую популярность приобретает классическая коса, а ее самый модный вариант в инстаграме продемонстрировал звездный парикмахер Димитрис Джаннетос на американской модели Джиджи Хадид. Речь идет о French kiss braid – непринужденной французской косе.

Как сделать такую трендовую косу

Для этой прически волосы не должны быть идеально гладкими. Наоборот, легкая небрежность сделает косу более объемной и стильной.

Если вы только что помыли голову и волосы слишком гладкие, воспользуйтесь текстурирующим спреем или сухим шампунем.

Начните плести французскую косу от макушки. Разделите волосы на три пряди и постепенно вплетайте в них волосы с боков. Не затягивайте косу слишком сильно – она должна быть немного свободной. Когда дойдете до шеи, продолжайте плести обычную косу из трех прядей до кончиков.

Джиджи Хадид / Фото с страницы Димитриса Джаннетоса в инстаграме

После этого осторожно потяните за концы косы пальцами, чтобы придать ей больше объема. Несколько прядей можно слегка ослабить – так прическа будет выглядеть модно и небрежно. Вокруг лица и висков выпустите несколько тонких прядей. Не нужно их идеально укладывать – легкая небрежность сделает прическу нежнее.

Димитрис Джаннетос и Джиджи Хадид / Фото с страницы Димитриса Джаннетоса в инстаграме

На конце завяжите тонкую ленту маленьким бантом. Именно эта деталь придает косе романтическое настроение и создает тот самый эффект French kiss braid.

Кстати, ранее мы также показывали, как сделать flip-bun – простую и эффектную прическу, для которой понадобится всего одна резинка и меньше полуминуты.