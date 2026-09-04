Цієї осені особливої популярності набирає класична коса, а її наймодніший варіант в інстаграмі показав зірковий перукар Дімітріс Джаннетос на американській моделі Джіджі Хадід. Йдеться про French kiss braid – розслаблену французьку косу.

Як зробити таку трендову косу

Для цієї зачіски волосся не має бути ідеально гладким. Навпаки, легка недбалість зробить косу більш об'ємною та стильною.

Якщо ви щойно помили голову і волосся занадто гладке, скористайтеся текстурувальним спреєм або сухим шампунем.

Почніть плести французьку косу від верхньої частини голови. Розділіть волосся на три пасма та поступово вплітайте в них волосся з боків. Не затягуйте косу занадто сильно – вона має бути трохи вільною. Коли дійдете до шиї, продовжуйте плести звичайну косу з трьох пасом до кінчиків.

Джіджі Хадід / Фото з інстаграм-сторінки Дімітріса Джаннетоса

Після цього обережно потягніть за краї коси пальцями, щоб зробити її більш об'ємною. Кілька пасом можна трохи послабити – так зачіска матиме модний недбалий вигляд. Біля обличчя та скронь випустіть кілька тонких пасом. Не потрібно їх ідеально вкладати – легка недбалість зробить зачіску ніжнішою.

Дімітріс Джаннетос і Джіджі Хадід / Фото з інстаграм-сторінки Дімітріса Джаннетоса

На кінці зав'яжіть тонку стрічку маленьким бантом. Саме ця деталь додає косі романтичного настрою та створює той самий ефект French kiss braid.

Раніше ми також показували, як зробити flip-bun – просту та ефектну зачіску, на яку знадобиться лише одна резинка й менше ніж пів хвилини.