Работают на пропорции: как подобрать джинсы женщинам 50+ и создать современный образ

Джинсы уже давно стали базовым элементом гардероба, который мы носим в любом возрасте. Это абсолютно универсальная вещь, не подверженная влиянию времени. Но с годами эта вещь требует более осознанного подхода.

Чтобы джинсы выглядели изысканно и свежо, важно уметь правильно выбирать свой идеальный фасон и ориентироваться на пропорции. Как пишет Interia Kobieta, главный секрет удачного образа – не в слепом следовании мимолетным трендам, а в умении подчеркнуть достоинства фигуры и сохранить элегантность. Как выбрать идеальные джинсы для зрелых женщин Выбирайте правильный крой. Наиболее выигрышно смотрятся модели прямого кроя, слегка зауженные к низу или умеренно облегающие (slim). Такие модели создают четкую вертикаль, но не обтягивают тело слишком сильно.

Модели джинсов для женщин 50+ / Фото Chic over 50 Делайте ставку на высокую посадку. Высокая и средняя посадка помогает мягко скорректировать зону живота и талии, а также визуально удлиняет ноги, придавая всему наряду целостность.

Какие джинсы выбрать зрелой женщине / фото из инстаграма Обращайте внимание на цвет денима. Наиболее благородно и дорого выглядят джинсы глубокого темно-синего, средне-голубого, графитового и классического сдержанного оттенков. От моделей с массивными рваными деталями, дырками или слишком контрастными потертостями лучше отказаться.

Какой цвет джинсов выбрать женщине 50+ / фото из инстаграма Следите за длиной штанин. Джинсы должны заканчиваться у самой обуви или чуть выше лодыжки. Слишком длинные штанины, собирающиеся складками, создают ощущение неряшливости, а слишком короткие могут визуально уменьшить рост.

Как правильно подобрать длину джинсов / Фото Chic over 50 Избегайте решений, обещающих "все и сразу". Ультраобтягивающие модели, модели, "подтягивающие" живот, обычно оказываются неудобными и создают лишний дискомфорт. Предпочтение стоит отдавать качественному дениму, который мягко держит форму и обеспечивает свободу движений.

Белые джинсы для женщин 50+ / Фото Chic over 50 Сбалансируйте образ с помощью верхней одежды и аксессуаров. Простые классические джинсы служат отличной основой: сочетайте их с качественными базовыми футболками, рубашками, мягкими пиджаками или свитерами. Дополнив комплект кожаным ремнем, лаконичной обувью и красивой сумкой, вы получите гармоничный городской образ.

Как носить джинсы в 50+ / фото из инстаграма Правильно подобрать аксессуары и составить гармоничный образ вам поможет правило 7 баллов.