6 пар обуви, которые идеально подходят к джинсам свободного кроя

Джинсы свободного кроя остаются одним из главных модных фаворитов сезона, и многие модницы стремятся включить их в свой повседневный гардероб. Однако на практике часто возникают сомнения, какую именно обувь подобрать к такому объемному силуэту, чтобы выглядеть изящно и стильно.

Правильно подобранная пара обуви способна полностью гармонизировать силуэт и придать стильный настрой всему образу, пишет ELLE. Слишком много свободной ткани может визуально утяжелять фигуру, поэтому главный секрет заключается в выборе обуви, которая придает фигуре четкую форму и изящество.

С какой обувью носить объемные джинсы

Фактурные лоферы. Замшевые или плетеные модели добавляют уюта и преппи-эстетики непринужденному дениму, создавая изысканную игру фактур в сочетании с кожаным бомбером или мягким свитером.

Замшевые или плетеные модели добавляют уюта и преппи-эстетики непринужденному дениму, создавая изысканную игру фактур в сочетании с кожаным бомбером или мягким свитером. Туфли на устойчивом каблуке. Модели с графичным мыском визуально увеличивают рост и придают аутфиту целостности, превращая оверсайз-джинсы в идеальный вариант для офиса или ужина в ресторане.



Объемные джинсы с туфлями на каблуке / Фото с Pinterest

Балетки и туфли Мэри Джейн. Женственная нежная обувь создает привлекательный контраст с массивным низом, формируя легкий французский шик для повседневных дел.

Женственная нежная обувь создает привлекательный контраст с массивным низом, формируя легкий французский шик для повседневных дел. Ботильоны на каблуке. Обувь с заостренным или квадратным носком эффектно выглядывает из-под широких штанин, придавая образу смелости и стройности.



С какой обувью носить объемные джинсы / Фото с Pinterest

Кожаные ретро-кроссовки. Лаконичные кроссовки с низким профилем поддерживают непринужденный кэжуал-настрой и уравновешивают массивный низ без лишнего визуального шума.

Лаконичные кроссовки с низким профилем поддерживают непринужденный кэжуал-настрой и уравновешивают массивный низ без лишнего визуального шума. Массивные броги или обувь на платформе. Дерзкий панк-акцент, который уравновешивает длинные штанины и придает образу характера и немного высоты.

Помимо формы обуви, важную роль играет длина джинсов. Слегка укороченные или подвернутые края красиво открывают лодыжку, тогда как максимальная длина штанин лучше всего смотрится, когда они мягко касаются каблуков или массивной подошвы.

Если вы хотите добавить образу смелого акцента, обратите внимание на актуальный тренд на обувь со змеиным принтом, который стильно контрастирует со сдержанным денимом.