6 пар взуття, які бездоганно пасують до мішкуватих джинсів

Правильно підібрана пара взуття здатна повністю гармонізувати силует і задати стильний настрій усьому образу, пише ELLE. Занадто багато вільної тканини може візуально обтяжувати фігуру, тому головний секрет полягає у виборі взуття, що додає чіткої форми та витонченості.

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З яким взуттям носити об'ємні джинси

Фактурні лофери. Замшеві або плетені моделі додають затишку та преппі-естетики розслабленому деніму, створюючи вишукану гру фактур у поєднанні зі шкіряним бомбером чи м'яким светром.

Замшеві або плетені моделі додають затишку та преппі-естетики розслабленому деніму, створюючи вишукану гру фактур у поєднанні зі шкіряним бомбером чи м'яким светром. Туфлі на стійких підборах. Моделі з графічним мисом додають зросту й роблять аутфіт зібраним, перетворюючи оверсайз-джинси на ідеальний варіант для офісу або вечері в ресторані.

Об'ємні джинси з туфлями на підборах / Фото з Pinterest

Балетки та туфлі Мері Джейн. Жіночне ніжне взуття створює привабливий контраст із масивним низом, формуючи легкий французький шик для щоденних справ.

Жіночне ніжне взуття створює привабливий контраст із масивним низом, формуючи легкий французький шик для щоденних справ. Ботильйони на підборах. Взуття з гострим або квадратним носком ефектно визирає з-під широких штанин, додаючи образу сміливості та стрункості.

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З яким взуттям носити об'ємні джинси / Фото з Pinterest

Шкіряні ретро-кросівки. Лаконічні снікери з низьким профілем підтримують невимушений кежуал-настрій і балансують масивний низ без зайвого візуального шуму.

Лаконічні снікери з низьким профілем підтримують невимушений кежуал-настрій і балансують масивний низ без зайвого візуального шуму. Масивні броги або взуття на платформі. Зухвалий панк-акцент, який урівноважує довгі штанини та додає образу характеру й трохи висоти.

Окрім форми взуття, важливу роль відіграє довжина деніму. Злегка вкорочені або підгорнуті краї гарно відкривають щиколотку, тоді як максимальна довжина штанин найкращий вигляд має, коли вони м'яко торкаються підборів чи масивної підошви.

Якщо ви прагнете додати образу сміливого акценту, зверніть увагу на актуальний тренд на взуття зі зміїним принтом, який стильно контрастує зі спокійним денімом.