Найден универсальный цвет маникюра: идеальный оттенок, который делает образ дорогим

Тенденции в моде меняются с головокружительной скоростью, каждый сезон "навязывая" нам новые смелые эксперименты. Впрочем, среди этого вихря всегда остаются вневременные решения, которые мягко подчеркивают стиль и никогда не теряют своей актуальности.

Именно об этом элегантном компромиссе между сдержанностью и яркостью пишет модный журнал ELLE Canada. В этом сезоне обратите внимание на один из самых уютных бьюти-трендов – фисташковый маникюр. Пока поклонники экстравагантности перебирают варианты от перламутра русалки до темного "летнего готического" нейл-арта, приверженцы сдержанной роскоши нашли свой идеальный оттенок.

Статистика поисковых запросов неумолима: сдержанный, приглушенный фисташковый цвет уверенно завоевывает симпатии тех, кто стремится добавить красок в свой образ без лишнего шума.



Фисташковый маникюр на миндальной форме / фото из инстаграма

Мастера нейл-арта утверждают, что этот нежный пастельный тон удивительно хорошо смотрится на загорелой коже и легко сочетается с любым летним гардеробом. Это настоящее спасение для тех, кто обычно опасается ярких ногтей, но стремится к чему-то свежему. Поскольку цвет мягкий и спокойный, он лучше всего смотрится на естественных плавных формах – овальных или миндалевидных.



Фисташковый нейл-арт 2026 / фото из инстаграма

Воплотить этот тренд в жизнь можно в самых разнообразных вариациях, в зависимости от вашего настроения. Самый простой способ – классическое однотонное гелевое покрытие с зеркальным глянцевым топом, что создает эффект глубокого, ухоженного и здорового сияния. Если же хочется немного игристого блеска на солнце, добавьте едва заметную хромированную втирку – это мгновенно придаст блеск, но не перегрузит маникюр.



Сияющий фисташковый маникюр / фото из инстаграма

Любителям утонченного нейл-арта стоит обратить внимание на вариацию с обратным френчем и лунками на молочной основе, где фисташковый цвет выступает лишь нежным акцентом. А для тех, кто считает традиционный холодный фисташковый слишком нейтральным, подойдет более сочная пастельная интерпретация – прекрасная и небанальная альтернатива привычному лимонно-желтому. Кстати, оттенков фисташкового может быть очень много: светло-зеленый, зеленый с нотками голубого, оттенок матча, нежный приглушенный салатовый и другие.



Модный маникюр фисташкового цвета / фото из инстаграма



Нежно-зеленый маникюр / фото из инстаграма

Дизайнеры также предлагают смелые сочетания, например, фисташкового с глубоким шоколадно-коричневым и мелкими точками – это убедительное доказательство того, что даже уютные "осенние" оттенки могут выглядеть выигрышно летом.



Фисташковый маникюр с коричневыми деталями / фото из инстаграма

И не забывайте о цветочных мотивах, без которых сложно представить летний маникюр. Фисташковая гамма придает рисункам с ромашками или сухоцветами дорогой и благородный вид.



Фисташковый френч с цветами / фото из инстаграма

К этому нежному цветному маникюру идеально подойдут нежные и элегантные оттенки педикюра.