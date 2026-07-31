Саме про такий елегантний компроміс між стриманістю та яскравістю пише модний журнал ELLE Canada. Цього сезону зверніть увагу на один із найзатишніших б'юті-трендів – фісташковий манікюр. Поки шанувальники екстравагантності перебирають варіанти від перламутру русалоньки до темного "літнього готичного" нейл-арту, прихильники тихої розкоші знайшли свій ідеальний відтінок.

Статистика пошукових запитів невблаганна: стриманий, приглушений фісташковий колір упевнено завойовує прихильність тих, хто прагне додати барв у свій образ без зайвого галасу.



Фісташковий манікюр на мигдалеву форму / фото з інстаграму

Майстри нейл-арту наполягають, що цей ніжний пастельний тон дивовижно пасує до засмаглої шкіри та легко поєднується з будь-яким літнім гардеробом. Це справжній порятунок для тих, хто зазвичай побоюється яскравих нігтів, але прагне чогось свіжого. Оскільки колір м'який і спокійний, він найкраще лягає на природних плавних формах – овальних чи мигдалеподібних.



Фісташковий нейл-арт 2026 / фото з інстаграму

Втілити цей тренд у життя можна у найрізноманітніших варіаціях, залежно від вашого настрою. Найпростіший шлях – класичне однотонне покриття гелем із дзеркальним глянцевим топом, що створює ефект глибокого, доглянутого та здорового сяйва. Якщо ж хочеться трохи грайливого блиску на сонці, додайте ледве помітне хромоване втирання – це миттєво додасть лоску, але не перевантажить манікюр.



Сяючий фісташковий манікюр / фото з інстаграму

Любителям витонченого нейл-арту варто звернути увагу на варіацію зі зворотним френчем та лунками на молочній базі, де фісташковий виступає лише ніжним акцентом. А для тих, хто вважає традиційний холодний фісташковий занадто нейтральним, підійде більш соковита пастельна інтерпретація – чудова та небанальна альтернатива звичному лимонно-жовтому. До речі, відтінків фісташкового також може бути велика кількість: світло-зелений, зелений з нотками блакитного, відтінок матча, ніжний приглушений салатовий та інші.



Модний манікюр фісташкового кольору / фото з інстаграму



Ніжно-зелений манікюр / фото з інстаграму

Дизайнери також пропонують сміливі поєднання, наприклад, фісташкового із глибоким шоколадно-коричневим та дрібними крапками – це переконливий доказ того, що навіть затишні "осінні" відтінки можуть мати виграшний вигляд улітку.



Фісташковий манікюр з коричневими деталями / фото з інстаграму

І не забувайте про квіткові мотиви, без яких складно уявити літній манікюр. Фісташкова гама додає малюнкам із ромашками чи сухоцвітами дорогого та шляхетного вигляду.



Фісташковий френч з квітами / фото з інстаграму

До цього ніжного кольорового манікюру ідеально пасуватимуть ці ніжні та елегантні відтінки педикюру.