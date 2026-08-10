Фруктовый градиент: как сделать модный маникюр для стильного перехода от лета к осени

Заменить яркие летние оттенки на сдержанную осеннюю палитру можно постепенно и чрезвычайно стильно благодаря новому тренду в маникюре. В сети набирает популярность сочный многоцветный градиент, который уже успели прозвать маникюром в стиле "фруктовой ленты".

Этот дизайн – яркая и современная вариация уже знакомого всем аура-маникюра или классического омбре, однако с более выразительными границами и насыщенными переходами. Нейл-мастера используют технику наслоения нескольких ярких оттенков, что создает эффект полупрозрачного сочного леденца или фруктовой пастилы.

Как легко сделать маникюр с градиентом: смотрите видео

Благодаря плавному переходу цветов такой маникюр становится идеальным мостиком между теплой сезонной палитрой и предстоящими глубокими осенними тонами. Лучше всего для этой техники подходят полупрозрачные витражные гели или пигментированные базы, которые легко смешиваются между собой.

Начинать дизайн стоит с нанесения самого светлого или самого теплого оттенка (например, солнечно-желтого) у кутикулы или в центре ногтя. Далее тонкой кистью или мягкой губкой добавляют смежные цвета – фуксию, оранжевый, зеленый или глубокий синий.

Фруктовый маникюр с градиентом: смотрите видео

Главный лайфхак мастеров – наносить прозрачное топовое покрытие поверх каждого слоя до полимеризации или использовать тон для размывания, чтобы переходы были плавными. Важное преимущество нового тренда – полная свобода геометрического выражения.

Как сделать маникюр с градиентом: смотрите видео

Линии и цветные пятна вовсе не обязательно располагать классически горизонтально. Очень динамичный и визуально удлиняющий маникюр получается с вертикальным градиентом. Также можно экспериментировать с диагональными полосами, угловыми акцентами или даже растяжкой от центральной точки ногтя.



Как сделать стильный маникюр с градиентом / фото из инстаграма

Такой маникюр не требует сложного дополнительного декора, ведь сам по себе является полноценным акцентом. Он прекрасно подходит как к миндалевидной форме, так и к короткому мягкому квадрату.

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