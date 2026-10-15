Готовый набор вещей для осенних путешествий: это база, которая выручит в любой поездке

При планировании поездки самое сложное – не перегрузить чемодан и при этом иметь под рукой универсальный капсульный набор. Правильно подобранная базовая одежда выручит в любой ситуации, позволяя легко создавать стильные образы без лишних хлопот.

Осенние путешествия всегда требуют особой гибкости от нашего гардероба. Независимо от того, идет ли речь о короткой деловой поездке, выходных в соседнем городе или насыщенном туре по городам Украины, погода в этот период любит преподносить сюрпризы.

Главное правило удачного сбора вещей – выбирать практичные и натуральные вещи, которые легко сочетаются друг с другом по принципу многослойности. Если вы отправляетесь в умеренно прохладные края, правильно собранная капсульная коллекция сэкономит место в чемодане и поможет выглядеть уместно как на дневной экскурсии, так и на ужине.



Какие базовые вещи взять с собой в путешествие / Фото из инстаграма Ashley Smouter

Базовый гардероб для осенних путешествий

Кроссовки, удобные лоферы или ботинки. Обычно в поездках, даже если они деловые, люди много ходят. Поэтому вам стоит взять с собой пару максимально комфортной обуви, которую вы могли бы сочетать с любыми вещами.

Джинсы или удобные классические штаны. Темный деним идеально сочетается практически с любым верхом, даже с топом с пайетками и кружевом, который вы можете надеть на вечер.

Базовая натуральная рубашка. Ее можно сочетать и с джинсами, и со штанами, и с платьем, носить как дополнительный элемент многослойности.



Синие джинсы и белая рубашка для поездок / Фото из инстаграма Mélodie Banfield

Оверсайз-жакет. В прохладный сезон без этой детали будет сложно создать стильный и теплый наряд. Если жакет занимает много места в чемодане, то его можно заменить на бомбер.

Базовое платье. Это может быть простое трикотажное платье прямого силуэта, которое вы сможете сочетать с бомбером, или это может быть шелковое платье, которое идеально подойдет как к рубашке для дневного мероприятия, так и к вечернему наряду с акцентными украшениями.

Тонкий свитер контрастного цвета. Эта деталь может стать контрастным акцентом, например, в образе с темными джинсами и светлой рубашкой. Свитер можно завязать на бедрах или накинуть поверх рубашки.

Можно еще добавить сюда любимые украшения, например, нитку с жемчужинами или любимое объемное кольцо, а также шелковый платок и тонкие перчатки для акцентов.

Есть вещи, в которые действительно стоит вкладывать деньги, потому что они прослужат вам долго и позволят создавать множество разных стильных образов. Эти вещи станут отличной инвестицией в ваш гардероб.