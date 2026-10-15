Осінні подорожі завжди вимагають особливої гнучкості від нашого гардероба. Незалежно від того, чи це коротка ділова поїздка, вікенд у сусідньому місті чи насичений тур містами України, погода в цей період любить підносити сюрпризи.

Головне правило вдалого пакування – обирати практичні й натуральні деталі, які легко міксуються між собою за принципом багатошаровості. Якщо ви прямуєте у помірно прохолодні краї, правильно зібрана капсула зекономить місце у валізі та допоможе мати доречний вигляд як на денній екскурсії, так і на вечері.



Які базові речі взяти з собою у подорож / Фото з інстаграму Ashley Smouter

Базовий гардероб для подорожей на осінь

Кросівки чи зручні лофери або черевики. Зазвичай у поїздках, навіть якщо вони ділові, люди багато ходять. Тому вам варто взяти з собою пару максимально комфортного взуття, яке б ви могли комбінувати з будь-якими речами.

Джинси чи зручні класичні штани. Темний денім ідеально комбінується практично з будь-яким верхом, навіть з топом з паєтками та мереживом, який ви можете одягти на вечір.

Базова натуральна сорочка. Її можна комбінувати і з джинсами, і зі штанами, і з сукнею, носити як додатковий елемент багатошаровості.



Сині джинси та біла сорочка для поїздок / Фото з інстаграму Mélodie Banfield

Оверсайз жакет. Під час прохолодного сезону без цієї деталі буде складно створити стильний та теплий аутфіт. Якщо жакет займає багато місця у валізі, то його можна замінити на бомбер.

Базова сукня. Це може бути проста трикотажна сукня прямого силуету, яку ви зможете поєднувати з бомбером або це може бути шовкова сукня, яка ідеально впишеться з сорочкою і у денну подію й у вечірню з якимись акцентними прикрасами.

Тонкий светрик контрастного кольору. Ця деталь може стати контрастним акцентом, наприклад, в образі з темними джинсами та світлою сорочкою. Светрик можна пов'язати на стегна чи накинути зверху на сорочку.

Можна ще сюди додати улюблені прикраси, наприклад, нитку з перлинами чи улюблену об'ємну каблучку, також шовкову хустку та тонкі рукавички для акцентів.

Є речі, в які дійсно варто вкладати гроші, бо вони прослужать вам довго й дадуть можливість створювати багато різних стильних образів. Ловіть список таких речей-інвестицій.