Базовый гардероб после 40 лет: стилистка назвала 6 вещей, которые сделают образ роскошным
Создание стильного и современного гардероба для женщин старше 40 лет вовсе не требует огромных финансовых затрат или покупки вещей с броскими логотипами. Известная стилистка Натали Карлайл составила список основных элементов, которые помогают ее клиенткам выглядеть безупречно и ухоженно в любой ситуации.
Об этом подробнее рассказывает издание Hello!.
Как одеваться женщинам после 40 лет
Первым важным элементом является качественная белая футболка. Натали Карлайл советует отказаться от дешевых хлопковых комплектов в пользу моделей с добавлением шелка или вариантов из плотной ткани с изящным кроем. По словам стилистки, шелковый блеск придает ткани изысканность и превращает обычную базовую вещь в элегантный атрибут.
Вторая обязательная вещь, которая обязательно должна быть в гардеробе, – структурированный пиджак с хорошей посадкой. Четкие линии и качественный крой мгновенно превращают обычный повседневный образ с джинсами в деловой или вечерний наряд.
Современный тренд на "тихую роскошь" коснулся и выбора аксессуаров, где на смену большим выраженным логотипам пришли качественное мастерство и минимализм. Стилист рекомендует выбирать лаконичные кожаные сумки сдержанного дизайна, которые выглядят как эксклюзивные находки из парижских бутиков.
Не менее важную роль играют идеальные джинсы. Проверенный временем качественный деним требует терпения при примерке. Поэтому стоит покупать брюки чуть впритык и реже их стирать, чтобы сохранить форму и насыщенность цвета.
Завершают этот список удобная обувь и качественный трикотаж. Аккуратные и лаконичные кроссовки на низкой подошве создают изящный силуэт и легко сочетаются как с широкими классическими брюками, так и с легкими платьями.
А для прохладной погоды идеально подойдет кашемировый свитер, который придает уют и выглядит благородно, не рискуя визуально добавить возраста.
Обновление капсульного гардероба – это, как правило, не только покупка новых находок, но и умение сохранить действительно ценные и качественные вещи. Прежде чем проводить кардинальную ревизию в шкафу, стоит заранее узнать о вещах, что не стоит выбрасывать из гардероба, ведь они будут служить вам еще не один сезон.