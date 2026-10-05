Вместо классического черного: герцогиня Софи показала сапожки, которые идеально подойдут женщинам 60+

Поиск идеальной обуви, которая будет одновременно теплой, удобной и элегантной, становится главной задачей при составлении стильного осеннего гардероба. Пока большинство по привычке выбирает классические черные модели, герцогиня Эдинбургская Софи предлагает гораздо более интересную, свежую и изысканную альтернативу для женщин 60+.

Недавно герцогиня Софи появилась на публичном мероприятии в сдержанном и элегантном наряде. Она выбрала темно-синий комплект, который состоял из юбки миди от Emilia Wickstead и структурированного блейзера Alexander McQueen с золотистыми пуговицами.

Главным контрастным акцентом всего образа стала обувь – светлые высокие сапожки до колен в нежном оттенке капучино от британского бренда LK Bennett. Эту модель с нежной замшевой фактурой и удобными низкими каблуками герцогиня носит уже не первый сезон, снова и снова доказывая ее абсолютную универсальность.

Модная обувь герцогини Софи на осень: смотрите фото

Светлые сапожки на осень 2026: в чем преимущество

Во-первых, это действительно отличная альтернатива привычным черным сапогам, которые нередко выглядят слишком тяжело и массивно в осенних нарядах. Капучиновые и бежевые оттенки идеально смягчают темную палитру и делают наряд визуально дороже. Светлая замша придает образу уютной текстуры, прекрасно сочетается с молочными, крем-брюле, пастельно-розовыми оттенками, но в то же время создает благородный контраст с глубоким синим, графитовым или оливковым.



Какая осенняя обувь сейчас в моде / Фото с Pinterest

Во-вторых, высокие сапожки до колен – это лучшая физическая и стилистическая замена кроссовкам и балеткам в холодное время года. В отличие от легкой обуви, они закрывают большую часть ноги, надежно защищают от ветра и холода, но при этом сохраняют изящный силуэт.

Благодаря длине они визуально удлиняют ногу и делают походку более изящной, особенно в сочетании с трикотажными или шерстяными юбками и платьями миди, как это делает герцогиня Софи.

Игра на контрастах фактур – это всегда отличная стилистическая идея. С замшевыми сапожками отлично сочетается кожаная юбка, которая снова в тренде.