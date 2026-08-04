Главный хит лета 2026 года: почему модницы сейчас массово заменяют классические шляпы

Привычные солнцезащитные аксессуары постепенно уходят на второй план, уступая место более изысканным решениям. Новый тренд теплого сезона уже заполонил социальные сети и улицы мировых столиц моды.

Платки этим летом окончательно закрепились в качестве главного головного убора сезона. Модницы выбирают их не только за практичность, но и за способность легко менять настроение образа – от романтического до совершенно минималистичного. Подробнее об этом пишет издание Cosmopolitan.

Главный аксессуар лета 2026 года

Этот аксессуар все чаще появляется как на улицах больших городов, так и в лентах известных фэшн-блогеров. Еще во время показов сезона весна-лето 2026 года дизайнеры ясно дали понять, что шелковый или хлопковый платок имеет все шансы стать новой основой летнего стиля.

Все началось с подиумов: в частности, в коллекциях Calvin Klein и Zimmermann платок искусно сочетался с одеждой в тон, потому что подчеркивалась изысканная целостность всего силуэта. Однако в повседневных образах подход оказался гораздо смелее. Здесь аксессуар стал самостоятельным и ярким акцентом, который легко придает любому аутфиту интересную фактуру и легкое богемное настроение.

Как носить платок в 2026 году / Фото Pinterest

Редакторы Cosmopolitan выделяют несколько самых популярных streetstyle-формул этого сезона. Самая простая и универсальная из них – свободная рубашка в дуэте с капри, шлепанцами на каблуке и платком, который гармонично объединяет весь образ воедино. Не менее популярным и динамичным остается вариант с джинсовыми шортами, топом и ярким головным убором.

Что носить вместо шляпы летом – модный платок / Фото Pinterest

Если же хочется создать более мягкое и романтичное настроение, стилисты советуют сочетать льняное платье, удобные сандалии и платок в нежном, пастельном оттенке. А вот тем, кто предпочитает более сдержанные сочетания, прекрасно подойдут классические джинсы, базовая футболка, летние вьетнамки и вот тот самый выразительный акцент на голове.

Что интересно, чаще всего платок завязывают лаконично под подбородком, фиксируют сзади под волосами, носят в стиле игривой банданы или же собирают аккуратный узелок на затылке.

Красивый платок на лето / Фото Pinterest

Кроме того, этот аксессуар прекрасно дополняет трендовые прически во время отпуска. В частности, когда волосы собирают в удобный низкий пучок и обвязывают его шелковой тканью для защиты прядей от пересушивания.