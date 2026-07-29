Этот тренд уже покорил Дженнифер Лопес, Хейли Бибер и других звезд: самый модный цвет волос на осень 2026

С наступлением нового сезона многие задумываются об обновлении прически, и чаще всего – о том, как освежить цвет волос. Если в 2024 году главным фаворитом был оттенок Golden Hour Blond, то в этом году внимание привлекает его более темная интерпретация – Golden Hour Brunette.

Этот теплый коричневый оттенок уже стал одним из главных бьюти-трендов среди знаменитостей. Именно оттенок Golden Hour Brunette все чаще выбирают Хейли Бибер, Амаль Клуни, Дженнифер Лопес и Дакота Джонсон, как сообщило модное издание VOGUE.

Что такое Golden Hour Brunette

Название тренда происходит от "золотого часа" – короткого периода перед закатом, когда свет становится особенно теплым и мягким. Именно такого эффекта стремятся достичь колористы.

Амаль Клуни / Фото из инстаграма Dimitris Giannetos

Волосы приобретают естественное сияние благодаря сочетанию насыщенной коричневой базы с многогранными карамельными и шоколадными переливами. В результате темный цвет выглядит теплее, глубже и словно подсвечен солнечными лучами.

Golden Hour Brunette станет отличным выбором для брюнеток, которые хотят освежить образ, но не готовы к полному осветлению волос.

Пенелопа Крус / Фото из инстаграма Dimitris Giannetos

Чтобы воссоздать этот эффект, колористы советуют делать ставку на деликатное мелирование или балаяж. За основу берут глубокий коричневый цвет, а затем добавляют тонкие медовые и карамельные пряди, которые мягко подсвечивают прическу. Благодаря этому окрашивание выглядит естественно и легко вписывается в повседневный образ.

Ранее мы рассказывали о другой трендовой окраске, которая помогает волосам выглядеть гуще.