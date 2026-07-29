Цей теплий коричневий відтінок уже став одним із головних б'юті-трендів серед знаменитостей. Саме Golden Hour Brunette дедалі частіше обирають Гейлі Бібер, Амаль Клуні, Дженніфер Лопес та Дакота Джонсон, як повідомило модне видання VOGUE.

Що таке Golden Hour Brunette

Назва тренду походить від "золотої години" – короткого періоду перед заходом сонця, коли світло стає особливо теплим і м'яким. Саме такого ефекту прагнуть досягти колористи.

Амаль Клуні / Фото з інстаграму Dimitris Giannetos

Волосся набуває природного сяйва завдяки поєднанню насиченої коричневої бази з багатогранними карамельними та шоколадними переливами. У результаті темний колір виглядає теплішим, глибшим і ніби підсвіченим сонячними променями.

Golden Hour Brunette стане чудовим вибором для брюнеток, які хочуть освіжити образ, але не готові до повного освітлення волосся.

Пенелопа Крус / Фото з інстаграму Dimitris Giannetos

Щоб відтворити цей ефект, колористи радять робити ставку на делікатне мелірування або балаяж. За основу беруть глибокий коричневий колір, а потім додають тонкі медові й карамельні пасма, які м'яко підсвічують зачіску. Завдяки цьому фарбування має природний вигляд і легко вписується в повсякденний образ.

Раніше ми розповідали про інше трендове фарбування, яке допомагає волоссю виглядати густішим.